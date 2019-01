Guerra tra le reti Rai | The Good Doctor contro Paola Perego

Beautiful torna a sorpresa domenica 6 gennaio : è Guerra tra Hope e Steffy : La lunga pausa natalizia sta per terminare, mancano pochissimi giorni affinché i fedeli appassionati di Beautiful possano tornare a seguire le avventure 'losangeline' della famiglia Forrester e company. La soap opera, infatti, ritornerà a sorpresa domenica 6 gennaio quando sarà dato luogo ad una puntata speciale di Beautiful a partire dalle ore 14.00 e poi, a seguire, due episodi di Una Vita e poi Il Segreto. Le anticipazioni di ciò che vedremo ...

Guerra tra chef - Vissani contro Borghese : "Lui va in giro - non fa il cuoco. Non ha un ristorante" : Gianfranco Vissani, si sa, non le manda mai a dire. E così è stato anche per Alessandro Borghese, di cui lo chef ternano ha parlato a Vieni da me. Non un giudizio positivo nei confronti del conduttore di 4 Ristoranti, a cui è stato contestato soprattutto l’elevato presenzialismo sul piccolo schermo.“Borghese non fa il cuoco, si diverte a fare televisione”, ha detto Vissani a Caterina Balivo. “Sono due cose completamente diverse. Lui non ...

Dl Sicurezza - l'armata buonista tira dritto. E scoppia la Guerra tra sindaci : L'Italia si divide e i sindaci si schierano. La guerra tra primi cittadini infiamma il dibattito politico con il decreto Sicurezza sullo sfondo. Motivo del contendere, le norme volute da Salvini, approvate dal Consiglio dei ministri, votate dal Parlamento e promulgate dal presidente della Repubblica.Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo aver sospeso l'applicazione del dl ha incassato l'appoggio di altre amministrazioni di sinistra. Dario ...

Cold War - di Pawel Pawlikowski. Tra amore e Guerra Fredda : Giovanna D'Arbitrio Premiato per la miglior regia al Festival di Cannes 2018, il film di Pawlikowski , Cold War , racconta una struggente storia d'amore che si svolge nell'arco di quindici anni, dal ...

Il 2018 di Salvini sui social dopo il contratto di governo : dalla Guerra alle Ong al ‘pane e Nutella’. Il blob : Più forte dell’odio è l’amore, più forte dell’amore è il contratto di governo. Potrebbe riassumersi così la liaison tra Salvini e Di Maio dopo il nevrotico travaglio che ha preceduto l’accordo M5s-Lega, tra scontri con Mattarella, richieste di elezioni, minacce pentastellate di impeachment, “incazzature” Salviniane “da bufalo” (cit.). Ma cosa è cambiato nella comunicazione social del leader leghista dopo aver conquistato il ...

Mattarella - il 2018 “punk” del presidente : dalla Guerra tra poteri su Savona alla “contronarrazione” contro il razzismo : Un Paese senza governo per tre mesi. La scommessa di trovare una maggioranza in un sistema politico disintegrato. L’opposizione a nuove elezioni dopo soli sei mesi. Il rifiuto di firmare la nomina di un ministro scartando l’ultima opportunità dell’unico governo possibile. Una battaglia istituzionale senza precedenti di cui è stato, senza pentimento, uno dei protagonisti. Anche per il presidente della Repubblica Sergio ...

Luigi Di Maio tradito da Casaleggio : 'Siete impazziti?' - il retroscena sulla Guerra interna al M5s : tradito: Luigi Di Maio , forse per la prima volta, si ribella alla 'macchina' di Davide Casaleggio . Il post sul Blog delle Stelle , sito ufficiale del M5s , sul 'complotto dei poteri forti' contro il ...

Musica - anche quest’anno si rinnova la Guerra dei concerti di Capodanno tra Rai Uno e Canale 5 : Si avvicina la fine del 2018, e come ogni anno inizia la “guerra” dei concerti della sera di San Silvestro delle televisioni italiane. Rai Uno propone la sedicesima edizione dell’ormai tradizionale concerto di Capodanno “L’anno che verrà”, direttamente da Piazza Vittorio Veneto a Matera (è il quarto anno consecutivo che la Basilicata ospita l’evento), con alla conduzione Amadeus affiancato da Sergio Friscia e Samantha Togni. Sul palco si ...

Sgarbi : «Gli ultrà sono soldati e possono morire in Guerra» : «La morte la mettono in conto» Interviene anche Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla violenza nel calcio. E lo fa a modo suo, paragona l’ultrà a un soldato. «Nessuna morte è lecita né quella in guerra né quella degli Stati che hanno la pena di morte. Ciononostante, la guerra esiste ed esistono gli ultrà che sono arbitrariamente violenti se la loro azione è messa in atto contro spettatori civili. Se tu sei un ultrà e combatti con spirito ...

Morto tifoso Inter - Sgarbi : “ultras come un soldato ed in Guerra si muore” : Mondo del calcio sotto shock per la morte del tifoso dell’Inter in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato contro il Napoli. Ecco il pensiero di Vittorio Sbarbi: “L’ultrà è la parte militare del tifo e in guerra si muore. Nessuna morte è lecita – dice all’Adnkronos – né quella in guerra né quella degli Stati che hanno la pena di morte. Ciononostante, la guerra esiste ed esistono gli ...

Romania al timone dell'Ue con Guerra tra 'presidenti' : Iohannis e Dragnea : E si scontrano da due anni su quasi tutti i temi di politica interna ed estera. Una contrapposizione …

Al confine tra Israele e Siria è stato un Natale di Guerra : Tuttavia il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha assicurato che la decisione di Trump non avrà effetti sulla politica israeliana contro la Siria. Gli attacchi alla Siria attribuiti a Israele ...

Crolla la Borsa di Tokyo : -5 - 01% Pesa la Guerra tra Trump e la Fed : Le tensioni di Wall Street mandano a picco anche la Borsa di Tokyo che ha terminato la seduta con una flessione del 5,01% con gli investitori spaventati dalle molteplici incertezze politiche ed economiche che arrivano dagli Stati Uniti... Segui su affaritaliani.it