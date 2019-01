Carige | gli effetti del commissariamento su azionisti e correntisti

Carige - Ue : "Monitoriamo gli sviluppi" : 14.00 "Come sempre monitoriamo da vicino gli sviluppi nel settore bancario Ue,Italia inclusa",spiega un portavoce della Commissione Ue sulla situazione di Banca Carige, dopo che Bce ha deciso di nominare un amministratore temporaneo per la Cassa di Risparmio di Genova. Tuttavia, "negli ultimi anni le banche italiane hanno fatto progressi significativi nel rafforzare la fiducia nei loro bilanci,ridurre il livello di Npl, migliorare l'efficienza ...

Banca Carige : dalla crescita degli anni '90 alla crisi - : In borsa dal 1995, il gruppo ligure ha aperto il 2019 con il commissariamento da parte della Bce e la sospensione delle azioni in borsa. Un momento negativo che contrasta con l'ascesa avvenuta tra gli ...

Occhi su Carige-Malacalza e sulla battaglia Telecom : La battaglia per il controllo di Telecom Italia, e della sua rete,, il salvataggio di Carige e, fuori dal listino di Piazza Affari, quello di Alitalia. L'anno che termina oggi lascia almeno tre ...

Carige - la Bce e Deutsche Bank. Il 2018 visto da Sforza Fogliani : Invece in Italia abbiamo banche con bilanci intrisi di npl, in via di smaltimento grazie al cielo, i quali tuttavia non sono imputabili direttamente ai manager ma al cattivo andamento dell'economia ...

Carige - il piano B della Bce : "imbrigliare" i Malacalza : 'Ho fatto quello che andava fatto per il bene della banca e della città'. Furono queste le parole usate da Vittorio Malacalza nel marzo del 2015 per commentare l'acquisto del 10,5% di Carige in mano ...

Carige - lasciano due consiglieri e la Bce entra in scena : l giorno dopo la clamorosa bocciatura dell'aumento di capitale da 400 milioni, Carige riparte da un consiglio di amministrazione straordinario. E non conta che sia domenica, antivigilia di Natale e ...

Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia - +2 - 28% - - si concentrano gli acquisti su Banca Carige : Si muove a passi da gigante il comparto Bancario a Piazza Affari che fa anche meglio dell' indice Bancario europeo , con un guadagno di 179,1 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 7.

L'indice dei titoli bancari in Italia in territorio positivo - +1 - 49% - - si concentrano gli acquisti su Banca Carige : Scambi al rialzo per il comparto Bancario a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 7.843,76, in ...

Petrolio a picco dopo stime Opec. Carige torna agli scambi e crolla del 50% : Ma proprio oggi il ministro all'economia, Giovanni Tria, ha preannunciato «Il tasso di crescita non si negozia». Tasso che prevede una crescita del pil italiano nel 2019 all'1,5%, contro la stima ...

Petrolio a picco dopo stime Opec. Carige torna agli scambi e crolla del 50% : torna l'ottimismo sul tema dazi sulla possibile ripresa dei colloqui Usa-Cina. Ma Wall Street, dopo un avvio n rialzo. ha invertito la rotta In altalena Tim dopo la conferma dell'uscita dell'a.d. Amos Genish , il 18 la nuova nomina. In calo gli energetici,. Spread a 300 in attesa della risposta italiana all'Ue sulla manovra....

Boccata d'ossigeno che guarda al presente e solo alle realtà più solide. Lo scoglio Carige tra un mese - di G. Colombo - : L'esito degli stress test sulle principali banche italiane consegna al governo un giudizio positivo, spendibile a sostegno della narrazione dell'economia forte e solida