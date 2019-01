Wall Street a picco con Apple | timori per l' economia globale

Wall Street chiude in netto calo : 22.28 Chiusura in forte calo per Wall Street dopo il taglio delle stime di crescita di Apple e i dati di produzione Usa sorprendentemente deboli. L'indice Dow Jones cede il 2,83% a 22.686,42 punti, il Nasdaq segna -3,04% a 6.463 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,5% a 2.447,95 punti. Per Apple,che arriva a perdere il 10,01%, è stata la peggior sessione dal 2013: il colosso di Cupertino ha bruciato circa 75 miliardi di dollari.

Apple - dopo taglio stime di crescita titolo perde più del 10% in una seduta : trascina in negativo Wall Street e i listini europei : Il titolo di Apple arriva a perdere più del 10 per cento nelle contrattazioni odierne a Wall Street. È l’effetto dell’annuncio di Cupertino di aver rivisto al ribasso di circa sette miliardi le sue stime per il primo trimestre del 2019. Un crollo che ha trascinato con sé i listini di tutto il mondo. Le principale Borse europee hanno chiuso in rosso: a Londra l’indice Ftse100 ha chiuso in calo dello 0,62%, mentre assai maggiori sono ...