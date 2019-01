Milano Arriva al Teatro Delfino l’ultimo spettacolo di Enzo Iacchetti

Inverno d'aMare. Arriva la Befana a Pinarella - Cervia e Milano Marittima...con tanto di tuffo! : Il 6 gennaio , in piazza Garibaldi, sono previste esibizioni musicali, intrattenimento, animazione e spettacoli dalle 17 alle 22 per chiudere in bellezza il periodo delle feste. Le befane presenti si ...

Basket - guai per l’Olimpia Milano : l’infortunio di Tarczewski è più serio del previsto - arriva Omic : Kaleb Tarczewski, centro dell’Olimpia Milano, sarà costretto a fermarsi a causa di un infortunio rimediato nei giorni scorsi Kaleb Tarczewski si ferma per infortunio. Il centro dell’Olimpia Milano dovrà stare fuori dal parquet per oltre un mese a causa della lesione al pollice destro occorsagli a seguito della gara di Eurolega contro il Maccabi. Per sopperire all’assenza del centro, la dirigenza milanese ha messo le mani ...

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos esonera Xavi Pacual - arriva coach Rick Pittino. Domani sfida con Milano : Il Panathinaikos ha esonerato il proprio allenatore dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo del Real Madrid in Eurolega e dunque affronterà Milano senza la prima guida tecnica. Il club greco ha esonerato Xavi Pascual proprio alla vigilia della sfida contro la compagine meneghini, in programma Domani sera in casa. La corazzata di Atene, una delle più vincenti a livello europeo, sarà prossimamente guidata da mitico Rick Pittino, 66enne ...

Maltempo : arriva la neve a Milano : Notte magica a Milano, che stasera è stata ‘illuminata’ dalla neve: già annunciata dalle previsioni meteo, è iniziata a cadere a grandi fiocchi sulla città. Già pronto il piano neve del Comune, mentre il sindaco Giuseppe Sala ha lanciato un appello ai senzatetto perché si rivolgano ai centri di accoglienza che hanno ancora posto. L'articolo Maltempo: arriva la neve a Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - brusco calo delle temperature e a Milano Arriva la neve : Il momento sembra essere arrivato. Oggi sono previsti i primi fiocchi di neve a Milano, come si legge sui siti di previsione meteo . La protezione civile della Lombardia ha emanato un'allerta di ...

È arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

A Sassari arriva l'Olimpia Milano. Esposito : «Imperativo non farli scappare via» : Palla a due domani alle 17.00 al PalaSerradimigni Di: Antonio Caria Dopo la vittoria di Fiba Europe Cup a Groningen, la Dinamo Banco di Sardegna ritorna a Sassari, al PalaSerradimigni, per affrontare ...

Motomorphosis arriva a Milano con la mostra L'educazione si fa strada : ... Attilio Fontana : "Ancora una volta Milano si dimostra centro nevralgico per il mondo delle due ruote ci ha detto in esclusiva -. Soprattutto cerca di lanciare messaggi rivolti sul tema della ...

Milano - motorini elettrici a «forza cinque» : dopo GoVolt arriva Cityscoot : Bianchi e azzurri. elettrici e marchiati con un numero identificativo. Sono gli scooter in condivisione di Cityscoot, il nuovo operatore che tra pochi giorni sarà attivo in città. La flotta però fa ...

Il ‘Babbo Natale turco espulso’ arriva sui muri di Milano - l'ultima provocazione di Tvboy : Il collettivo artistico Tvboy è tornato a colpire a Milano dove è da poco comparso un Babbo Natale turco che, ammanettato, viene espulso da un poliziotto italiano. "Permesso di soggiorno negato per Babbo Natale, nessuno si ricordava più che San Nicola arrivava dalla Turchia", ha scritto sui social lo stesso Tvboy. _Courtesy TvBoy

Milan - Paquetà è arrivato a Milano : "Sono felice" : E' cominciata ufficialmente l'avventura in rossonero di Lucas Paquetà. Partito sabato sera da Rio de Janeiro, il nuovo-acquisto brasiliano del Milan è atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 11.08 ...

Per la prima della Scala di Milano Arriva ‘Attila’ : lungo applauso per Sergio Mattarella : La prima della Scala si apre, con 'Attila' di Giuseppe Verdi in scena, tra gli applausi nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella piazza di Milano blindata, con 900 agenti in servizio, a rubare inaspettatamente la scena è il capo dello Stato. Presenti tanti vip ed esponenti della politica italiana.Continua a leggere

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in crisi - arriva la terza sconfitta di fila contro Gran Canaria : terza sconfitta consecutiva e primo vero campanello d’allarme per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione guidata da Simone Pianigiani è caduta in casa contro gli spagnoli del Gran Canaria per 86-94. Dopo una buona partenza, Mike James e compagni hanno subito il rientro degli ospiti che sono riusciti ad allungare con un secondo quarto da 18-28 e hanno conservato il margine nella ripresa. Troppi i punti ...

Milano - arriva il primo bus elettrico City Sightseeing in Italia : Presentato a Milano il primo bus elettrico di City Sighteeing Italy. Con 70 posti a sedere su due piani, dispone di due motori da 125 kW di potenza e di batterie che garantiscono 250 km di autonomia ...