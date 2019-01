Detto Fatto e I fatti Vostri a rischio chiusura | la risposta di Carlo Freccero lascia

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono programmi da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

Rai2 : I Fatti Vostri e Detto Fatto a rischio cancellazione : Giancarlo Magalli Grandi traguardi implicano grandi sacrifici. Lo sa bene Carlo Freccero, che per realizzare la Rai2 che ha in mente (qui le dichiarazioni su The Voice) è disposto a fare delle rinunce di spicco. Il vulcanico direttore ha deciso di rafforzare le fasce serali (dalle 19 in poi) e per ottenere tali risorse dovrà giocoforza disinvestire su un daytime che spesso si sovrappone a Rai1. In parole povere: a rischio I Fatti Vostri e Detto ...

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

I Fatti Vostri e Detto Fatto interrotti : Rai2 cambia il palinsesto : I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli si ferma: cosa va in onda al suo posto e quando torna Da oggi è andato in pausa anche Giancarlo Magalli con I Fatti Vostri per Natale: lo storico programma della seconda rete firmato e diretto da Michele Guardì, alias il Comitato, è stato inFatti interrotto per qualche giorno, per consentire ai conduttori (che, oltre a Magalli, sono la showgirl Roberta Morise e il cantante Giò Di Tonno) di concedersi qualche ...

Detto Fatto - Raffaella Carrà chiama Bianca Guaccero e lei si mette a piangere : Carramba, che sorpresa! E’ proprio il caso di dirlo per descrivere quanto accaduto oggi a Detto Fatto. Complice Giovanni Ciacci, Raffaella Carrà ha infatti telefonato alla conduttrice Bianca Guaccero che è scoppiata in lacrime. “Penso che tu sia una grande lavoratrice, penso che tu sia una grande prima donna. Se ci fossero ancora i varietà di una volta, tu probabilmente saresti la prima donna dei programmi di ieri“, ha Detto la ...

Vladimir Luxuria a cuore aperto a ‘Detto Fatto’ : amore - politica e famiglia : Vladimir Luxuria con il cuore in mano si confessa a Detto Fatto. Incalzata da Giovanni Ciacci, l’ex parlamentare parla a ruota libera: amore, politica, famiglia. Un Vladimir Luxuria mai così trasparente che farà discutere parecchio a cominciare dalle parole sull’amore. “Le porte dell’amore sono socchiuse, basta che qualcuno spinge e si apre – dice – Il mio ultimo amore? È stato un politico, purtroppo è finita. Sono single, ma non ...

Oroscopo della settimana : previsioni Mauro Perfetti - Detto Fatto : Oroscopo: previsioni settimanali di oggi di Mauro Perfetti a Detto Fatto Come ogni lunedì, immancabile anche oggi, 17 dicembre 2018, l’appuntamento televisivo con le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto, con Bianca Guaccero su Rai2, nella rubrica ‘La tombola delle stelle’. Come da tradizione, l’astrologo ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo della settimana tramite ...

Bianca Guaccero - la conduttrice di Detto Fatto è una dolcissima mamma tuttofare (FOTO) : La conduttrice di Detto Fatto va a prendere la sua bambina all’asilo, la porta con sé dal parrucchiere e poi a fare la spesa. E la riempie di coccole. Come mostrano le immagini esclusive... L'articolo Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto è una dolcissima mamma tuttofare (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bianca Guaccero indossa una parrucca a Detto Fatto : scoppia la polemica sui social : Bianca Guaccero è finita nel mirino del ciclone dei mediatico per aver utilizzato una parrucca durante la puntata di Detto Fatto andata in onda giovedì 13 Dicembre. La donna da settembre è arrivata al timone del programma dedicato ai tutorial e fin ora sembra aver riscosso un grande successo da parte del pubblico. La sua non era afFatto una sfida facile da vincere, visto che molti telespettatori erano abituati a vedere entrare nelle proprie case ...