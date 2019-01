Allarme Coldiretti ' Immobilismo contro predazione lupo'

Maltempo - Coldiretti lancia Allarme gelo : 11.40 Il brusco abbassamento delle temperature con l'arrivo del gelo artico colpirà "verdure e ortaggi coltivati all'aperto". E' l'allarme lanciato da Coldiretti, preoccupata anche per "la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo". A rischio le coltivazioni invernali di cavoli, verze, cicorie e broccoli.Inoltre, lo sbalzo termico improvviso avrà un impatto anche sui costi per il riscaldamento delle ...

Como : Allarme Coldiretti - capre e pecore intrappolate nei boschi in fiamme : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - capre e pecore intrappolate dal fuoco che sta interessando il comasco, nelle zone a pascolo circondate dai boschi in fiamme da Vercana all’Alto Lago, decine di ettari di bosco perduti, case e strutture raggiunte dalle fiamme. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti di Com

Etna - Coldiretti : Allarme cenere su agrumi e ortaggi : Insieme alle scosse di terremoto a preoccupare le campagne è anche la caduta della cenere lavica sulle colture: si accumula su ortaggi e agrumi prossimi alla raccolta e li rende di fatto invendibili con gravi danni per gli agricoltori, spiega Coldiretti, che sta monitorando con attenzione la ripresa di attività dell’Etna con sciame sismico e nube di cenere. Un evento che – sottolinea la Coldiretti – è già avvenuto in altre ...

BLOCCO TRAFFICO A MILANO E IN LOMBARDIA/ Ultime notizie Allarme smog - Coldiretti : "Poco verde e troppe auto" - IlSussidiario.net : BLOCCO TRAFFICO a MILANO e in LOMBARDIA: superati i limiti delle polveri sottili, divieto di circolazione per diesel Euro 4. Le Ultime notizie

Agricoltura - l'Allarme di Coldiretti : 'Speso appena il 12% dei fondi europei per la programmazione' : ... presidente di Coldiretti Marche Tutto ciò che non sarà speso non solo comprometterà la dotazione futura, ma impedirà all'economia più strategica del nostro territorio di crescere, radicarsi, ...

L'Allarme di Coldiretti : "L'Onu torna ad attaccare il parmigiano" : Le Nazioni Unite tornerebbero ancora una volta a minacciare la sopravvivenza di uno dei prodotti gastronomici italiani più famosi nel mondo: il formaggio parmigiano-reggiano . A denunciarlo è la Coldiretti Emilia-Romagna , che spiega come i produttori potrebbero essere posti di fronte a 'un nuovo attacco che punta a colpire gli ...

Maltempo - Coldiretti : Allarme gelo per le coltivazioni : L’annunciato arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature e gelate trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un autunno bollente in un anno che si classifica fino ad ora come il piu’ caldo da oltre due secoli, con un temperatura media superiore di 1,77 gradi rispetto alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che in pericolo ci sono soprattutto le verdure invernali coltivate all’aperto come cavoli, ...

Coldiretti : Allarme tasse sul Made in Italy - dall’olio al grana : “No a bollini allarmistici o a tasse per dissuadere il consumo di alimenti come olio extravergine, Parmigiano Reggiano o prosciutto di Parma che, dal Sudamerica all’Europa, con l’ultima adesione anche della Spagna, rischiano di essere ingiustamente diffamati da sistemi di etichettatura ingannevoli e politiche fiscali che sostengono modelli alimentari sbagliati”. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel ...

Maltempo - Coldiretti : “-30% sui prezzi del legno - è Allarme speculazione” : allarme speculazione sui prezzi del legno alla segheria crollati di oltre il 30% dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha raso al suolo 14 milioni di alberi fra Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Federforeste in occasione della Giornata del Ringraziamento, l’11 novembre, che chiude tradizionalmente il bilancio di un anno di lavoro nelle campagne e che ...

Allarme Coldiretti : in Italia in fumo oltre un quarto di terre coltivabili in 25 anni - 28% - : La perdita di più di un quarto delle terre coltivabili in 25 anni, -28%, è corresponsabile dei disastri meteorologici e geologici che colpiscono l'Italia. A dare l'Allarme è Coldiretti, che punta il ...

Smog - Coldiretti : Allarme al top con soli 31 metri quadri di verde a testa : A favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia ...

Coldiretti - Allarme grandine e reti pronte su frutta e verdura : Teleborsa, - Il maltempo incalza con nubifragi in arrivo in gran parte dell'Italia. E' allarme grandine, e la preoccupazione è forte per i possibili danni ad alberi e coltivazioni di frutta e verdura. ...