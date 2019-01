Regno Unito | accelera la manifattura a dicembre

Gb - ambasciatore Usa : Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo la Brexit - : In occasione della commemorazione della fine della seconda guerra mondiale a maggio, "sarebbe un buon momento". Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo l'...

Cremlino condanna pubblicazione dati personali giornalisti di Sputnik in Regno Unito - : La pubblicazione dei dati personali dei giornalisti Sputnik nei media britannici non rispetta le norme civili ed è una minaccia diretta alla loro sicurezza, ha detto il segretario stampa presidenziale ...

Agroalimentare - non solo pratiche sleali. Dalla blockchain al settore caseario nel Regno Unito : i buoni esempi da seguire : Non solo competizione esasperata tra supermercati, pratiche sleali e guerra all’ultimo prezzo, con conseguenze devastanti sull’anello più debole della filiera alimentare. Negli ultimi anni in Italia e all’estero sono state messe in campo diverse iniziative per una maggiore eticita` delle filiere. Alcune catene di supermercati stanno sperimentando approcci alternativi alle comuni procedure d’acquisto che potrebbero contribuire a una condivisione ...

Regno Unito - primo Natale da duchessa per Meghan Markle - : Tutta l'attenzione dei media è per l'ultima arrivata nella famiglia reale, tra tradizioni, ricorrenze e pettegolezzi

Regno Unito - uccise il figlio neonato scaraventandolo contro un muro : padre condannato : Una terribile storia arriva dal Regno Unito, dove un giovane di 17 anni, Doulton Phillips, e la sua compagna, Alannah Skinner, 19 anni, sono stati condannati per la morte del figlio neonato avvenuta lo scorso 10 febbraio. Quella sera la coppia tornò da una serata 'in allegria', quando in preda ad un raptus di follia, sotto effetto di alcool o droghe, il padre prese il piccolo Reggie mordendolo con violenza al naso. Poi lo ha scaraventato contro ...

Nel Regno Unito parlano della Terza Guerra mondiale con la Russia - : Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina può trasformarsi in un grave scontro dopo l'incidente nello stretto di Kerch e il passaggio della fregata della Marina russa al largo delle coste della Crimea, ...

Regno Unito - vince 84 milioni alla lotteria ma dimentica di controllare i numeri : Una vicenda davvero curiosa arriva dal Regno Unito, precisamente da una cittadina di nome Boston. Andrew Clark, 51 anni, che di professione fa il costruttore, aveva deciso di giocarsi il tutto per tutto con un biglietto della lotteria EuroMillions. Per sei lunghissime settimane non ci ha fatto caso, ed ha lasciato quel bigliettone vincente, che gli ha cambiato completamente la vita, in un parasole nel suo van. E' stata la moglie, Trisha ...

Migranti nascosti a bordo della nave cargo minacciano equipaggio e tentano di sbarcare nel Regno Unito : Un gruppo di Migranti si sono nascosti a nbordo della nave portacontainer Grande Tema , della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna. Scoperti, i quattro Migranti ...

Continua l'allarme nel Regno Unito - segnalato un altro drone : voli di nuovo sospesi all'aeroporto di Gatwick : voli nuovamente sospesi all'aeroporto di Londra Gatwick, dopo la segnalazione di un nuovo drone nella zona. Lo ha riferito l'aeroporto. 'Abbiamo attualmente sospeso le operazioni dell'aeroporto per ...

Regno Unito - deficit partite correnti in aumento nel 3° trimestre : Aumenta a 26,5 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 3° trimestre del 2018, rispetto al disavanzo rivisto di 20 miliardi del trimestre precedente, dato rivisto da ...