Da Napoli a Palermo - la rivolta dei sindaci contro il decreto Salvini : Non abbiamo bisogno di nessun atto - sottolinea De Magistris - Io sono orgoglioso di un'amministrazione dove non c'è bisogno di una direttiva autoritaria politica, ma dove la direzione è condivisa. ...

Orlando dà il via alla rivolta dei sindaci contro Salvini : dl sicurezza sospeso : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure incluse nel cosiddetto "decreto sicurezza", almeno nella parte in cui le norme negano la possibilità di ...

Migranti - sindaci contro il decreto sicurezza. Sospeso a Palermo e Napoli : "Siamo già a lavoro - haconcluso - e abbiamo deciso di aprire un tavolo con tutto il mondo del terzo settore, del volontariato, del privato sociale, che già rappresenta un protagonista fondamentale ...

Orlando "guida" la rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza - Salvini : "Pensi a Palermo" : Il primo cittadino palermitano ha diramato agli uffici direttive per non applicare le disposizioni sui migranti volute dal vicepremier. Appoggio anche da parte dei sindaci di Parma, Firenze e Napoli

I sindaci contro il decreto sicurezza. Orlando e De Magistris 'Non lo applichiamo'. Il Pd 'Tutelano le città' : Ha aperto una breccia, il sindaco di Palermo. Leoluca Orlando ha annunciato la sospensione, nella sua città, degli effetti del decreto sicurezza. In particolare - ma non solo - per quanto riguarda l'...

Autostrade - aumento pedaggi su A24 e A25/ Rincari del 19%? Proteste sindaci Lazio e Abruzzo contro Toninelli : Autostrade, aumento pedaggi su A24 e A25? Previsto rincaro del 19% dal primo gennaio, trattativa in corso e Proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

Consultorio di Variney - anche i sindaci del Grand Combin contro la chiusura Aosta -"E' inaccettabile che vengano meno servizi prioritari nel ... : Dopo il Consiglio regionale, anche i sindaci della Grand Combin scendono in campo contro la chiusura dell'ambulatorio di Variney. "Raccolgo l'allarme dei sindaci dell'Unité Grand Combin ed evidenzio ...

"Non siamo discarica di Roma" - sindaci contro Raggi : "Non ci fa piacere che arrivino i rifiuti di Roma, ma potranno arrivare solo per gli ultimi mesi poi non li faremo più entrare. Noi crediamo fermamente che Roma debba risolvere i suoi problemi. Noi ...

'Meet and greet a Roma' - imprenditori e sindaci molisani all'incontro di Forche Caudine : ... ha illustrato alcuni settori strategici per gli investimenti nel nostro paese, compreso il Molise, tra cui l'hi-tech, il turismo " quello degli asiatici è in netta crescita e l'economia circolare, ...

Tredici milioni per rifare le spiagge. Rossi si scaglia contro i sindaci assenti : I primi cittadini di Pisa, Livorno e Massa disertano il vertice di Piombino «Per il Litorale pisano stanziati quasi 500mila euro... Mi auguro che la progettazione se la facciano da soli"

Caro pedaggi - Ceglie - Pd - : sindaci protestano a Roma contro i ministri che promettono la luna e tagliano i servizi : ... che credono che il Tunnel del Brennero sia già funzionante , mentre lo devono ancora creare, o chi parla di Scienza a 370 gradi o parla di onestà e approva condoni. Sono ministri che promettono la ...

sindaci ed abusivismo edilizio - incontro a Palermo : A Palermo si è parlato della necessità di demolire le opere abusive e dei problemi che i Sindaci devono affrontare per imporre le demolizioni

Trenord - la protesta dei sindaci Pd contro i disservizi : “Un disastro - la nostra Regione ultima in Italia per qualità” : Una trentina di persone, tra sindaci ed esponenti politici del Partito democratico, hanno denunciato fuori dal Pirellone la gestione – a loro dire disastrosa – del trasporto ferroviario da parte di Trenord. Tra loro, Giorgio Gori: “È un paradosso definire la Lombardia la locomotiva d’Italia quando per la qualità del servizio ferroviario siamo ultimi”. L'articolo Trenord, la protesta dei sindaci Pd contro i ...

Casteldaccia - il lassismo dei sindaci contro i ricorsi degli abusivi : anche nel 2016 non sostennero al Tar tesi dell’abbattimento : Le amministrazioni di Casteldaccia, stando a quanto è emerso dopo la tragedia che ha distrutto due famiglie nelle campagne del paese palermitano, non sono sempre state attentissime sul tema dell’abusivismo. Il Comune non solo non si è costituito in giudizio nel ricorso contro la demolizione della villetta abusiva distrutta sabato dal fango ma anche nel 2016, in un altro ricorso contro l’abbattimento di un altro immobile abusivo, ha tenuto ...