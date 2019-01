Tra due anni | sarà pronto ad Erice il Giardino dello sport Falcone e Borsellino

Camusso lancia l'allarme sulla manovra : 'Tra due anni prevede pane e acqua per tutti' : La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con ...

Tifoso ucciso : libero il capo ulTras - attesa la decisione del gip sugli altri due accusati : In giornata il gip di Milano deciderà se mantenere in carcere due degli accusati per l'attacco ai tifosi napoletani all'esterno di San Siro, costato la vita al 38enne Daniele Belardinelli . Resta ...

Marco Piovella, indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell'assalto ai supporter napoletani, si è presentato sabato spontaneamente in Questura

Manovra - Susanna Camusso : "Con le clausole Iva Tra due anni pane e acqua per tutti" : Sulla Manovra Susanna Camusso, segretario della Cgil, non ha dubbi: è un provvedimento di destra. Lo spiega in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. I pensionati, spiega, sono stati traditi dal blocco della rivalutazione delle pensioni sopra i 1500 euro. Ma a trarre svantaggio dalla legge di Bilancio, secondo il segretario della Cgil, saranno anche altre categorie. Tra questi, ad esempio, i lavoratori che speravano di essere assunti a ...

Marocco - un cittadino svizzero arrestato nell’indagine sull’omicidio delle due turiste scandinave. “AddesTrava jihadisti” : È stato arrestato, a Marrakech, un cittadino svizzero residente nel paese nordafricano, nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione di Maren Ueland e di Louisa Vesterager Jespersen, le due turiste scandinave decapitate nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso. Lo rende noto Bcij, l’ufficio centrale per le investigazioni giudiziarie, affermando che si tratta di un individuo “impregnato di ideologia estremista e ...

Soldi in cambio della multa : arrestati a Roma due agenti della polizia sTradale : Corruzione, concussione, truffa aggravata e falso. Per questi reati, commessi 13 volte nell’arco di soli tre mesi, due agenti della polizia stradale sono finiti in manette a Roma. I poliziotti, che chiedevano Soldi agli automobilisti per chiudere un occhio sulle multe, erano diventati un vero e proprio incubo per gli automobilisti che transitavano ...

"The Good Doctor" Trasloca su Raidue e riparte dall'inizio. : The Good Doctor è stato il telefilm rivelazione dell'estate 2018. Andato in onda nei mesi estivi su Raiuno, ha ottenuto ascolti eccezionali, con punte anche del 30% di share. Una buona notizia per i tanti fan è che per vedere la seconda serie del telefilm non dovranno aspettare la prossima estate ma lo possono fare

L’inchiesta : «Due gli ultrà a guidare l’assalto al gruppo di napoletani» : Secondo alcune testimonianze agli atti delL’inchiesta sugli incidenti pre Inter-Napoli del 26 dicembre a dirigere l’assalto ai van dei tifosi napoletani sarebbero state due persone, una delle quali impartiva ordini in italiano, l’altro in francese

Abu Dhabi - Djokovic fa il suo - Nadal no. Niente finale Tra i due : Ancor più netta la seconda frazione dove il numero uno del mondo dilaga fino a sigillare la vittoria sul 6-2 finale, in un risultato che avrebbe potuto essere ancor più severo. ABU Dhabi, Semifinali: ...

Masterchef All Stars - è nato l'amore Tra i fornelli del programma : fidanzamento Tra i due cuochi? : FUNWEEK.IT - La seconda puntata di Masterchef All Stars ha visto delinearsi ben chiaramente le dinamiche dei due gruppi principali di cuochi, Almo Bibolotti è uscito all'Invention Test e Maurizio ...

Pavia - bimba di due anni in coma : nel sangue Tracce di hashish - marijuana e cocaina : I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre: come riporta La Provincia Pavese, una bambina di due anni all’improvviso è svenuta mentre si trovava nel paese in provincia di Milano in cui vive con i due genitori, il padre, venditore ambulante di trent’anni, e la madre, poco più giovane. I due hanno immediatamente chiesto aiuto al 118: un’ambulanza ha trasportato la bimba in coma alla clinica Humanitas di Rozzano, che, però, essendo sprovvista di un ...

NBA – Cifre folli per la sfida natalizia Tra Warriors-Lakers : due biglietti comprati per oltre 60.000 dollari! : Tifosi disposti a tutto pur di acquistare i biglietti per la sfida dello scorso 25 dicembre tra Warriors e Lakers: una coppia di tagliendi è stata venduta per 62.000 dollari Mettiamola così: è stato un regalo di Natale alquanto costoso! I tifosi a volte sono davvero disposti a tutto pur di acquistare un biglietto per un big match, se poi la partita capita come piatto forte del Christmas Day e in campo si affrontano i nuovi Lakers di LeBron ...

'Nestola era disposta a tutto per fare carriera - Conte si mosTra servile'. Intedetti due : Due misure interdittive nell'inchiesta sul pm Emilio Arnesano. Sospeso per due mesi Augusto Conte, per un anno Federica Nestola.