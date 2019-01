savonanews

: Maxi controesodo: oltre 32 km di coda in Autostrada - lavocedigenova : Maxi controesodo: oltre 32 km di coda in Autostrada - AnnaRasetti : Maxi controesodo: oltre 32 km di coda in Autostrada - rafgri70 : RT @savonanews: Maxi controesodo: oltre 32 km di coda in Autostrada -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Finite le feste , anche se manca ancora l'Epifania, in molti hanno deciso, per scelta o per dovere, di mettersi in strada e fare ritorno a casa. Ecco, dunque, che nel pomeriggio sono iniziate le code ...