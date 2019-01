Festa della famiglia ad Aci Trezza | festeggiate 22 coppie di sposi

Calendario Mondiali sci alpino 2019 : programma - orari e tv. Le date della maniFestazione : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli ...

Balestrate. Marcia della Pace e Festa dei Popoli - un incontro all'insegna della pace e della buona politica : La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa ...

Festa della mamma : le origini e il significato in Italia e nel mondo : La Festa della mamma viene festeggiata non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. E' un giorno davvero importante che serve a celebrare una delle persone più importante della nostra esistenza. Scopriamo le origini e come veniva celebrata la figura materna. Le origini della ...

Natale - veglia della vigilia a San Pietro Poi Festa nei musei della Capitale : Per un giorno intero il cuore della Città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...

Polemiche social per la Festa della figlia di Paolo Bonolis con Riki e altri artisti italiani : Numerosi i commenti e le Polemiche sui social dopo la festa di 16 anni della figlia di Paolo Bonolis, nel mirino degli haters per lo sfarzo. Alla festa, al Piper di Roma, si sono esibiti alcuni dei cantanti italiani più apprezzati del momento: Riki, Fred De Palma e Baby K. Uno show privato, un'esibizione live sulle note dei principali successi dei cantanti e poi alcuni brani classici del Natale, vista ala vicinanza con le feste. Entusiasti ...

Paolo Bonolis - compleanno della figlia di 16 anni : alla Festa cantano Baby K e Riky. È polemica : «Al matrimonio cosa farà?» : E' il sogno di ogni ragazzino: avere il proprio idolo che canta nel giorno del compleanno. Per Silvia Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, questo sogno è diventato...

Natale nel mondo tra curiosità e primati : tutti i record della Festa dell'anno più amata : Con 83 statue di figure umane a grandezza naturale, 180 simulacri di animali, torri di 8 metri, e ancora palazzi, piante e accessori è il più grande presepe indooor del mondo. Chiudiamo con i dolci. ...

A Bevagna la 'Festa della nocciola' : Bevagna Aprirà i battenti sabato 29 dicembre , fino al 31, la 7° edizione della "Festa della Nocciola" a Bevagna. Il taglio del nastro, alle presenza del sindaco Proietti Giuseppe e delle altre ...

Andrea Agnelli alla Festa di Natale della Juventus : 'Vogliamo tutto' : Ieri sera la Juventus ha organizzato la tradizionale cena di Natale alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) alla quale hanno partecipato tutte le squadre bianconere. Anche stavola il trionfatore è stato Cristiano Ronaldo che ha lungamente brindato sul palco con il presidente Andrea Agnelli. Il massimo dirigente coglie l'occasione per ribadire gli obiettivi stagionali: "Vogliamo tutto". I traguardi virtuali come il titolo di campione d'inverno non ...

ManiFestazione pacifica dei Tir lumaca in Valle Roya contro il "divieto della vergogna" : "Si è svolta la conferenza stampa indetta dall'AstraCuneo per affrontare due temi di basilare importanza per il settore dell'autotrasporto in provincia di Cuneo e nel basso Piemonte: il completamento ...

L'Asl indaga - 200 persone stanno male dopo la Festa di Natale della Tesi Spa/ Le cause sono ancora un mistero : L'Asl sta indagando dopo che 200 persone si sono sentite male in seguito alla festa di Natale della Tesi Spa. Al momento le cause sono ancora un mistero

Babbo Natale muore alla Festa della scuola davanti ai bambini : Babbo Natale muore davanti ai bambini alla festa della scuola. L'uomo che interpretava Babbo Natale all'improvviso è crollato di spalle sul pavimento, inerme, colpito da un arresto cardiaco proprio ...

Babbo Natale ha un malore alla Festa della scuola : si accascia al suolo davanti ai bambini : Babbo Natale stava giocando e scherzando con i bambini di una scuola quando all’improvviso ha avuto un malore e ha iniziato a barcollare, per poi accasciarsi al suolo. È successo in Siberia e, come si vede in un video diffuso sui social, Valery Titenko, 67 anni, il noto attore russo che interpretava Santa Claus, è stato colpito da un arresto cardiaco proprio mentre si intratteneva con i piccoli studenti: l’uomo ha accusato dolori al ...