Luisa Corna | La tv non mi manca | no ai reality

(Di lunedì 31 dicembre 2018)"La televisione non mi. Mi mancherebbe se non avessi la possibilità dei concerti e del contatto con il pubblico che per me è la cosa più importante. Ai live vedo che l'affetto dei fan c'è sempre. Poi oggi ci sono anche i social...". Così, in un'intervista concessa al quotidiano La Verità, racconta perché da qualche tempo è lontana dalla televisione:Nel 2011 ho scelto di dedicarmi alla musica. In questi anni la televisione ha cominciato a privilegiare un tipo di programmi nei quali non mi ritrovo. Varietà se ne fanno sempre meno, tutto gira intorno aishow. Me ne hanno proposti alcuni, ma ho preferito rimanerne fuori. Non per snobismo, ma perché non mi sentirei a mio agio.: "La tv non mi, no ai" pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2018 13:40.