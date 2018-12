In scooter | rubato | con 88 ovuli di droga | arrestati

Con lo scooter rubato si schianta contro lo spartitraffico - 22enne nei guai per ricettazione : Un 22enne rumeno si è schianta to con uno scooter rubato a giugno contro il muretto spartitraffico all'ingresso di Carovigno.

