Buffon | “L’Italia è in buone mani | Mancini sa qual è la strada migliore”

(Di lunedì 31 dicembre 2018) In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gigiha parlato – tra le altre cose – del futuro dell’Italia e della Champions.è convinto che la Nazionale dipossa fare bene: “Gravina presidente,c.t., Chiellini capitano, Donnarumma portiere. L’Italia può definirsi in? Sì.saè lamigliore da intraprendere, mentre il presidente federale non lo conosco. Sono strafelice che Chiello abbia ereditato la mia fascia sia alla Juventus sia in Nazionale perché è un uomo e un giocatore che merita questo tipo di responsabilità. Gigio (Donnarumma ndr) è un simbolo della coerenza e della bontà del progetto che prevede di preparare i più giovani al prossimo appuntamento. Credo che anche Perin, se cominciasse a giocare, Meret, Cragno e Sirigu diano garanzie totali“.L’ex numero uno ...