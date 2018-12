Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 10 | 10

Cingoli - esplode caldaia : grave bimba di 15 mesi/ Ultime Notizie - ustioni di primo e secondo grado : Cingoli, esplode caldaia: grave bimba di 15 mesi. Ultime notizie, ustioni di primo e secondo grado su varie parti del corpo

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi atteso con il nuoto finale l’okay definitivo alla manovra che ieri tra le polemiche incazzato la fiducia della Camera dura protesta delle opposizioni City in PD in piazza Montecitorio gilet azzurri con la scritta Basta tasse per i deputati Forza Italia in aula governo ottimista sulla sterilizzazione degli Aumenta le tariffe autostradali secondo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : oggi l'approvazione della Manovra - 30 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua l'esame della manovra alla camera; Una quarantina di terroristi uccisi in Egitto , 30 dicembre 2018, .

NoiPA : data accredito cedolino gennaio 2019 - Ultime Notizie 29/12 : ultime notizie al 29/12 cedolino NoiPA gennaio 2019 – Stiamo per lasciarci alle spalle il 2018 e già molte autorevoli testate giornalistiche hanno pubblicato alcune informazioni circa il calendario dei prossimi stipendi relativi al mese di gennaio 2019. Calendario accreditamento cedolino NoiPA gennaio 2019 (notizie non ufficiali) Parliamo appunto del calendario delle emissioni per quanto concerne il primo mese del nuovo anno. Parecchi nostri ...

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime Notizie Milan : pari all'intervallo con la Spal - la panchina traballa : Gennaro GATTUSO esonerato dal Milan? Leonardo e Maldini ribadiscono la fiducia nei confronti di Ringhio, ma sarà decisiva la sfida con la Spal: le Ultime.

Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno allarme dell’anci sugli effetti della manovra era finito il periodo dei tagli e ci aspettavamo che ci restituissero 560 milioni che non sono arrivati per questo alcuni sindaci dovranno aumentare le tasse altri dovranno tagliare i servizi dice il sindaco di Bari Antonio De Caro Presidente dell’Associazione ...

Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i tifosi del Napoli pronti ad una nuova manifestazione di solidarietà koulibaly dopo i cori razzisti di Milano prima del match con il Bologna sono state distribuite 10.000 maschere con il volto del difensore Come già nel 2016 dopo un’analoga aggressione razzista da tifosi della Lazio all’iniziativa non ...

