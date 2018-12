Terremoto Roma | scossa di magnitudo 3 2 a 24 chilometri a Est della Capitale

Terremoto a Roma - scossa di magnitudo 3.2 a 24 chilometri a Est della Capitale : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito nella notte, alle 00.52, la provincia di Roma ed è stata avvertita nella Capitale . L’epicentro è a pochi chilometri da Gallicano nel Lazio e a 24 dalla metropoli. L’istituto nazionale di vulcanologia segnala l’evento sismico a una profondità di 10 chilometri . Non si segnalano danni, ma la scossa ha provocato il panico nelle popolazioni colpite: sui social sono molte le ...

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro / Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’ Umbria settentrionale. Al momento ...

Forte boato avvertito a nord di Roma : paura a Civitavecchia. Nessun Terremoto rilevato. : Un nuovo boato è stato avvertito poco fa nel Lazio, questa volta in particolare nell'area a nord della capitale (dopo l'evento di pochi giorni fa). Numerose segnalazioni stanno giungendo in...

Emilia Romagna : moderata scossa di Terremoto nella notte vicino Bologna - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 3 dicembre 2018, esattamente alle 01.06, in Emilia Romagna sull'Appennino bolognese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto Rimini - il rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...