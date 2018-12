Operato di ernia 3 volte in 15 giorni | resta invalido ?a 45 anni

Udinese - Lukasz Teodorczyk finisce sotto i ferri : Operato di ernia : Il centravanti dell’Udinese, Lukasz Teodorczyk, è stato costretto ad operarsi per un’ernia inguinale: intervento perfettamente riuscito Intervento chirurgico per ridurre l’ernia inguinale per l’attaccante dell’Udinese Lukasz Teodorczyk costretto a fermarsi nelle ultime due giornate di campionato. A quanto riporta in una nota la società friulana l’operazione eseguita nella mattinata di oggi dal dott. ...