MotoGp | tutto pronto per l’inaugurazione della Casa Marco Simoncelli | il 20 gennaio

MotoGp - Scott Redding - frecciate al veleno : 'ci sono piloti che pagano per avere una moto - vi dico tutto!' : Redding, che l'anno prossimo correrà nel BSB sulla Ducati della PBM, non si è lasciato sfuggire l'occasione di rifilare qualche frecciatina al mondo della motoGP, portando alla luce una particolare ...

MotoGp – Scott Redding - frecciate al veleno : “ci sono piloti che pagano per avere una moto - vi dico tutto!” : Scott Redding scocca una serie di velenose frecciatine che portano alla luce una particolare pratica, a suo dire molto frequente in motoGP Scott Redding ha il dente avvelenato. Il pilota britannico, dopo essere entrato nel 2008 nel motomondiale, nella classe 125, si è ritrovato senza scuderia dopo 5 stagioni in motoGP quando, quest’anno, l’Aprilia ha deciso di sostituirlo con Andrea Iannone. Redding, che l’anno prossimo ...

MotoGp - a tutto Petrucci : “Lorenzo mi ha sorpreso. Dovizioso? Mi ha preso in disparte e…” : Il pilota della Ducati ha parlato della sua nuova avventura, soffermandosi sul rapporto con Dovizioso e sugli obiettivi della prossima stagione Sta per arrivare la stagione tanto attesa per Danilo Petrucci, quella dell’esordio su una Ducati ufficiale, tanto inseguita nel corso degli ultimi anni. Il ternano prenderà il posto di Jorge Lorenzo, affiancando Andrea Dovizioso con l’obiettivo di lottare per i primi posti in ...

MotoGp - tutto lo stupore di Jorge Lorenzo : “Valentino Rossi mi ha scioccato…” : Il pilota maiorchino ha parlato in una lunga intervista anche di Valentino Rossi e Dani Pedrosa, esprimendo il proprio punto di vista sui propri rivali Archiviato il 2018, Jorge Lorenzo è pronto adesso a vivere una nuova esaltante stagione, conoscendo una nuova realtà. Il maiorchino infatti passerà alla Honda, sfidando il campione del mondo Marquez con la stessa sua moto. AFP/LaPresse I tre successi ottenuti con la Ducati sono un ottimo ...

MotoGp - Ducati. Michele Pirro - intervento alla spalla riuscito : 'Tutto ok' : Buone notizie in casa Ducati. Operazione alla spalla destra riuscita per Michele Pirro . Il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato sottoposto a un intervento, programmato da tempo, al ...

MotoGp – Dal 2020 una gara in più in calendario : tutto quasi pronto per il Gp della Finlandia : Manca solo l’ufficialità: dal 2020 il calendario di MotoGp si arricchisce, si aggiunge il Gp della Finlandia E’ iniziata ormai la nuova stagione di MotoGp: per vedere i campioni delle due ruote sfidarsi in pista per il primo Gp dell’anno dobbiamo ancora aspettare qualche mese, ma oggi i piloti sono nuovamente in pista per un’importante seconda sessione di test invernali. Dopo i due giorni a Valencia della settimana ...

MotoGp – La spalla “non può più attendere” : è tutto programmato - ecco quando si opererà Marquez : Marc Marquez e la sua spalla non possono più aspettare: lo spagnolo della Honda si opera tra due settimane in Spagna I due giorni di test IRTA di Valencia hanno dato ufficialmente il via alla stagione 2019 di MotoGp. Al termine del Motomondiale 2018, conclusosi sul circuito Ricardo Tormo con la vittoria di Dovizioso, i campioni della categoria regina sono tornati in pista per iniziare a lavorare e raccogliere dati utili per mettere a punto ...

MotoGp - Morbidelli non sta nella pelle : “giornata fantastica - sulla Yamaha è tutto molto dolce” : Il pilota italiano ha parlato della sua seconda giornata di test a Valencia, chiusa al sesto posto non molto lontano da Viñales Grande prestazione di Franco Morbidelli nella seconda giornata di test a Valencia, il neo pilota della Yamaha Petronas ha centrato il sesto tempo a poco più di due decimi dal leader Viñales. LaPresse/AFP Una prestazione esaltante, commentata con il sorriso sulle labbra ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “oggi ...

MotoGp Valencia - Dovizioso re della pioggia : Valentino Rossi rovina tutto nel finale [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2018 in DIRETTA : gara bagnata - può succedere di tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Al circuito Ricardo Tormo si conclude la stagione, si correrà sul bagnato e tutti i piloti si daranno battaglia per andare a caccia della vittoria di lusso con cui chiudere l’annata nel migliore modo possibile. Si preannuncia come sempre grande spettacolo con tanti pretendenti al gradino più alto del podio: Marc Marquez non vuole lasciare ...

MotoGp – Gp Valencia : condizioni incredibili al Ricardo Tormo - ma i tifosi sono disposti a tutto [VIDEO] : condizioni incredibili al circuito Ricardo Tormo: i tifosi costretti a togliere le scarpe ed alzare i pantaloni per arrivare in tribuna E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp di Valencia: i piloti sono scesi in pista sia al mattino che nel pomeriggio sul bagnato e sotto la pioggia che scende incessante da ieri sulla città spagnola. Nonostante fosse ancora solo il primo giorno in pista dedicato alle prime due sessioni ...

MotoGp - a tutto Dovizioso : il rapporto burrascoso con Lorenzo ed il “pericolo in pista” Marc Marquez : Andrea Dovizioso ha parlato di alcuni dei suoi colleghi, ma anche delle velleità della Ducati cresciuta molto in queste ultime gare di MotoGp Andrea Dovizioso è tornato a parlare in vista dell’ultimo GP della stagione che si correrà in quel di Valencia. Lo ha fatto ai microfoni di Motorsport, parlando della sua stagione ma anche degli screzi con il compagno Lorenzo, che nella prossima annata lascerà la Ducati. La moto di Dovizioso ...

MotoGp – A tutto Francesca Sofia Novello : “ecco come mi vedo tra 10 anni. Vale? Vivo le gare con adrenalina e… ansia” : Francesca Sofia Novello a 360 gradi: dal lavoro di modella alle paure per i rischi che corre il suo fidanzato Valentino Rossi in pista Manca poco alla conclusione di un’altra importante, faticosa ma pur sempre soddisfacente, vissuta da protagonista, stagione per Valentino Rossi. Il Dottore ha faticato molto in sella alla M1 e spera che dal prossimo anno la sua squadra possa essere più competitiva, in modo anche da poter cercare di ...

MotoGp – Jarvis - l’addio di Lorenzo e i cambiamenti in casa Yamaha : “non posso dirvi tutto - ma…” : Lin Jarvis, la specifica del motore e i cambiamenti all’interno del team Yamaha: le parole del team manager della squadra di Iwata alla vigilia dell’ultima gara della stagione Manca ormai pochissimo per la conclusione della stagione 2018 di MotoGp. Il titolo mondiale è stato già assegnato, così come anche quello di vicecampione, mentre ci sarà ancora un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales per chi chiuderà il podio ...