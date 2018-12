Manovra | Susanna Camusso | Con le clausole Iva tra due anni pane e acqua per

huffingtonpost

(Di domenica 30 dicembre 2018) Sulla, segretario della Cgil, non ha dubbi: è un provvedimento di destra. Lo spiega in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. I pensionati, spiega, sono stati traditi dal blocco della rivalutazione delle pensioni sopra i 1500 euro. Ma a trarre svantaggio dalla legge di Bilancio, secondo il segretario della Cgil, saranno anche altre categorie. Tra questi, ad esempio, i lavoratori che speravano di essere assunti a breve dalla pubblica amministrazione, che dovranno aspettare almeno fino a settembre 2019, i precari e le donne. Ma c'è anche un rischio che, secondo, riguarda tutti:Con ledi salvaguardia sull'Iva inserite, tra dueprevedeper tutti, quindi è anche unamiope.I sindacati scenderanno in piazza al fianco dei pensionati. Il governo Conte, spiega ancora il segretario della Cgil, non ha ...