MANOVRA Il ricorso del Pd alla Consulta è un' arma spuntata | ecco perché

MANOVRA - bagarre in aula : il governo pone la fiducia - il Pd fa ricorso : E' una corsa contro il tempo condita da risse e liti, il via libera alla legge di bilancio . Entro il 31 dicembre, per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio, il testo deve essere ...

MANOVRA - Pd presenta ricorso : la Corte Costituzionale lo esamina il 9 gennaio : Il presidente della Consulta Giorgio Lattanzi ha disposto, con decreto, la trattazione sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nella camera di consiglio del 9 gennaio. Il conflitto sollevato dal Pd riguarda l'iter di approvazione della legge di bilancio. Il ricorso è stato presentato dal capogruppo del Partito democratico al Senato Andrea Marcucci e da altri 36 senatori del Pd. .Continua a leggere

Nella notte il sì del Senato alla MANOVRA. Protestano le opposizioni. Pd : “Faremo ricorso” : Il giorno della manovra in Senato è un giorno lunghissimo. Si trascina fino alla notte, quando il governo, alle due e mezza passate, incassa la fiducia: 167 sì, 78 no, 3 astenuti. «La vittoria del popolo» esultano dai banchi della maggioranza. Ma è un’approvazione sofferta, al di là dei numeri finali. La maggioranza e il governo sono costretti a co...

