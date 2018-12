Il senso dell' Europa spiegata da un figlio d' Europa | Czeslaw Milosz

Angela Finocchiaro : "In Italia manca il senso dell'umorismo - le nostre fissazioni sono chiusure" : Poco più di un mese fa, in uno sketch della "Tv delle Ragazze" tornata su Rai Tre, l'attrice comica Angela Finocchiaro si presentava ad un gruppo di bambine come la "Fatina dei giardini in mezzo al traffico" dicendo loro che "gli uomini sono tutti dei pezzi di me**a". Ad una di loro che gli chiedeva se nella categoria fosse compreso anche il suo papà, dava una risposta affermativa, sottolineando che sì, lo era soprattutto ...

Calcio a 5 : Alessio Musti è il nuovo allenatore della Nazionale. “Grande emozione e senso di responsabilità” : Alessio Musti è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio a 5. Il 44enne romano ha raggiunto un accordo oggi con la FIGC fino al Giugno 2019 ed andrà a sostituire Roberto Menichelli. Inoltre la Federazione ha scelto anche Gianfranco Angelini come collaboratore tecnico, e Riccardo Manno, con l’incarico di match analyst. Finisce dunque l’avventura sulla panchina azzurra di Roberto Menichelli, che lascia la Nazionale dopo ...

Dati trattati senza il consenso : Uber nel mirino del garante della privacy : Il garante della privacy ha avviato un processo sanzionatorio nei confronti di Uber per una serie di violazioni amministrative. A causa di un’informativa incompleta, della presenza di Dati trattati senza un valido consenso e della mancata notifica della geolocalizzazione degli utenti, l’app di trasporto automobilistico privato Uber si è trovata accusata dal garante della privacy nonché da altre autorità europee. Da quando nel 2016 a seguito di ...

Morto Andrea G. Pinketts - lo scrittore con ‘Il senso della frase’ : Andrea G. Pinketts è Morto: lo scrittore aveva 57 anni Aveva ‘il senso della frase’ Andrea G. Pinketts. La G. sta per Genio. Sarebbe più corretto dire ‘stava’, ma si sa che il Genio non muore mai. Resta impresso nella memoria di chi ne ha goduto; nella carta di cui sono fatti i suoi libri intraducibili; nell’inchiostro di cui sono composte le sue frasi funamboliche. Nell’amore per la sua Milano sensuale e ...

Manovra - battibecco Bonino-M5s : “Non avete il senso delle istituzioni”. Bagarre in Aula : “Mi difendo da sola” : “Che il Parlamento sia ridotto quasi a una farsa non è un trofeo di cui andare orgogliosi, ma una ferita grave a tutti, alla democrazia e al Paese”. Lo ha detto Emma Bonino (+Europa) in un passaggio di un vibrante intervento sulla Manovra economica in un’Aula di palazzo Madama alle prese con una discussione su una legge di bilancio che di fatto ancora non c’è, visto che il maxi emendamento del governo arriverà ...

Extremity - il senso dell'arte ai tempi della guerra : In mezzo a questo vortice di morte si erge Thea, ragazza dalle grandi doti artistiche ma ormai priva di senso, dopo che un Paznina le ha tolto la cosa più preziosa al mondo: la mano destra, quella ...

Tutti nasciamo con il senso della numerosità : Ada Lovelace diceva che 'L'immaginazione è la facoltà della scoperta, prima di tutto. È quella che penetra nei mondi nascosti attorno a noi, i mondi della Scienza'. Figlia di Lord Byron, fu una matematica vissuta nell'Ottocento, che con i suoi studi aprì la strada all'avvento del computer. Le sue scoperte furono così all'avanguardia da farle guadagnare ...

Rai - Di Maio : “Esiste un caso Fazio. Bisogna affrontare tema delle retribuzioni. Serve buon senso” : “Se c’è un caso Fazio in Rai? Certo”. Luigi Di Maio, sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema già più volte discusso del compenso del conduttore tv: “Auspico che il prima possibile si possa ricostruire un po’ di buonsenso rispetto alle retribuzioni, ma ovviamente – aggiunge il ministro Di Maio – non sta a me affrontare questa questione, ...

Il senso dell’Europa League per il Napoli di Ancelotti : Consolidare la crescita europea Liverpool-Napoli ha rappresentato un passo indietro, o meglio un mancato passo avanti per il Napoli di Ancelotti. Che, in ogni caso, è stato protagonista in Champions, protagonista di un girone complicatissimo e tenuto aperto fino all’ultimo secondo. Una sola sconfitta in sei partite, quella decisiva. Contro un avversario al meglio delle sue possibilità. Al netto del risultato finale, una crescita ...

Remote Fingerprint Unlock sblocca in remoto il PC Windows utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone : Remote Fingerprint Unlock è un'applicazione che permette di sbloccare in remoto e in sicurezza il PC con sistema operativo Windows Vista/7/8/10 utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone Android. Lo strumento supporta l'account Microsoft locale e online e il Tethering Wi-Fi, mentre la versione PRO è priva di annunci e consente di aggiungere più computer e account, supporta le funzioni Wake-On-Lan e Unlock widget che verrà ...

Fedez - messaggio su Instagram dopo la strage al concerto di Sfera Ebbasta : 'Moda dello spray senza senso' : 'Non ho ancora capito perché è partita sta moda dello spray al peperoncino se per rubare o per divertirsi. Però non si può morire in un concerto. Mi ha scioccato questa cosa' . Un Fedez provato e ...