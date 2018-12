Slalom Semmering 2018 | Mikaela Shiffrin domina e infrange nuovi record Sale a 51 il

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Sci alpino - Irene Curtoni chiude ottava la prima manche dello Slalom di Semmering : in testa Mikaela Shiffrin : Irene Curtoni ottava nella prima manche dello slalom. Avanti anche Costazza, Brignone e Della Mea, comanda la Shiffrin Shiffrin-Vlhova-Hansdotter. A Semmering la musica non cambia al termine della prima manche: l’ordine d’arrivo nello slalom è sempre il solito. Dopo il quinto posto in gigante, Mikaela Shiffrin è andata in pista con la voglia di riscatto immediato e non a caso ha un vantaggio di 48 centesimi da gestire su Petra ...

Slalom di Semmering - prima manche : è ancora Shiffrin-Vlhova : ancora Shiffrin-Vlhova nello Slalom speciale di Semmering, Austria,, con la variante Hansdotter pronta a inserirsi nel duello tra la statunitense e la svedese. Alle 13:30 il via alla seconda manche: ...

Sci alpino - Slalom Semmering 2018 : Mikaela Shiffrin rifila mezzo secondo a Petra Vlhova nella prima manche : Mikaela Shiffrin ipoteca il successo nello Slalom di Semmering e soprattutto è vicinissima a centrare uno storico record per la Coppa del Mondo. Confermandosi anche nella seconda manche, l’americana conquisterebbe la quindicesima vittoria nell’anno solare, diventando la prima atleta di sempre a conseguire questo traguardo. Una prova senza sbavature quella della nativa di Vail, ottima soprattutto nella parte iniziale e poi in quella ...

Sci Alpino – Slalom di Semmering - la star list della gara : cinque azzurre in gara : A Semmering si torna in pista per lo Slalom: Costazza al cancelletto con il numero 9, Irene Curtoni con il 13, Brignone al via per trentunesima cinque azzurre al via nello Slalom di Semmering, ultima gara di Coppa del mondo femminile del 2018. Chiara Costazza sarà la prima a partire con il numero 9 nella prima manche (ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1, seconda manche ore 13.30), poi toccherà a Irene Curtoni con il 13. Fuori dal ...

LIVE Sci alpino - superG Bormio e Slalom Semmering in DIRETTA : orari - startlist - tv e streaming : Doppio appuntamento oggi, sabato 29 dicembre, con la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le donne saranno impegnate a Semmering, in Austria, per il quarto slalom speciale della stagione. La grande favorita non può che essere la statunitense Mikaela Shiffrin, dominatrice della disciplina sino ad ora e decisa a riscattare il quinto posto in gigante di ieri. Le principali avversarie saranno la slovacca Petra Vlhova, l’austriaca ...

Sci Slalom femminile Semmering 2018 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Mikaela Shiffrin vuole scrive un altro record, diventando la prima atleta della storia a vincere quindici gare di Coppa del Mondo in un anno solare. Occasione migliore dello Slalom di Semmering non c’è e l’americana vuole riscattare il quinto posto di ieri in gigante. Shiffrin scenderà con il 5, preceduta dalla sua principale rivale, quella Petra Vlhova reduce dalla prima vittoria in gigante della carriera. L’Italia si affida ...

Sci alpino - Slalom femminile Semmering 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 29 settembre si disputerà lo Slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si tratta dell’ultima gara dell’anno solare, le donne saranno impegnate tra i pali stretti nella località austriaca dove Mikaela Shiffrin andrà a caccia del riscatto dopo il quinto posto in gigante. La statunitense scenderà col 5 subito dopo Petra Vlhova reduce da una vittoria. Ad aprire le danze la svedese ...

Sci alpino - tutto pronto per lo Slalom femminile di Semmering : Brignone guida il gruppo azzurro : Brignone, Costazza, Irene Curtoni, Della Mea e Peterlini: ecco le cinque azzurre per lo slalom di Semmering Saranno cinque le atlete azzurre che prenderanno il via sabato 29 dicembre nello slalom di Semmering (prima manche ore 10.30, seconda ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). La formazione azzurra nella seconda gara consecutiva nella località austriaca sarà composta da Chiara Costazza, Irene Curtoni, Federica Brignone, Martina ...