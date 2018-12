Rugby | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Sei Nazioni | Mondiali

Rugby - 6 Nazioni – Designati calendario e arbitri delle sfide dell’Italia : Rese note le desigNazioni arbitrali e il calendario per il torneo 6 Nazioni 2019: il torneo prenderà il via il 2 febbraio World Rugby, la federazione internazionale, ha annunciato oggi le desigNazioni arbitrali per il Guinness 6 Nazioni 2019, al via il prossimo 2 febbraio con gli Azzurri impegnati a Murrayfield contro la Scozia, match affidato all’inglese Pearce. In seguito l’Italia ospiterà il Galles in casa il 9 febbraio all’Olimpico ...

Calendario Mondiali Rugby 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : Col la conclusione del torneo di ripescaggio si è completata la fase di qualificazione ai Mondiali di Rugby che si disputeranno in Giappone nel 2019: l’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la manifestazione del 2023. L’Italia esordirà il 22 ...

Calendario Test Match Rugby - gli orari e il programma delle partite di oggi. Come vederle in tv : Siamo ormai giunti alla conclusione della finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sono sfidate per tutto il mese. Tra dodici mesi tutto sarà pronto per la Coppa del Mondo del 2019, che si terrà in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale è abbastanza diverso rispetto a quello del mese scorso. Si è andati crescendo di settimana in settimana col ...

Rugby - Test Match sabato 24 novembre : il calendario e gli orari delle partite. Come vederle in tv : Siamo ormai giunti alla conclusione della finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sono sfidate per tutto il mese. Tra dodici mesi tutto sarà pronto per la Coppa del Mondo del 2019, che si terrà in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale è abbastanza diverso rispetto a quello del mese scorso. Si è andati crescendo di settimana in settimana col ...

Calendario Test Match Rugby - gli orari e il programma del 24 novembre. Come vedere le partite in tv : Terzo ed ultimo sabato di grandi Test Match per quanto riguarda il mondo del rugby in questo mese di novembre: il prossimo 24 si chiuderà praticamente in modo ufficiale la finestra dedicata alle Nazionali, poi se ne riparlerà il prossimo anno con il Sei Nazioni. Andiamo a scoprire gli orari e il programma con tutti gli incontri in programma e Come seguirli in TV. Calendario Test Match sabato 24 novembre Italia v Nuova Zelanda, ore 15 (Stadio ...

Calendario Test Match Rugby - i risultati delle partite di oggi. Orari e programma completo : Siamo ormai giunti a metà della finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sfideranno per tutto il mese. Tra dodici mesi tutto sarà pronto per la Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Rugby - Test Match Italia-Australia : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il calendario completo : ... Sabato 17 novembre ore 15.00 Italia-Australia , a Padova, diretta tv su DMAX diretta streaming su DPLAY diretta live Testuale su OA Sport roberto.santangelo@oasport.it

Rugby - Test Match Italia-Australia : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il calendario completo : Domani andremo a superare la metà della finestra autunnale dei Test Match di Rugby che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre Test Match casalinghi che attendono gli azzurri, tutti visibili su DMAX ed in streaming su DPLAY, che si giocherà appunto domani, sabato 17, a Padova ...

Calendario Test Match Rugby - gli orari e il programma di tutte le partite del fine settimana (17-18 novembre). Come vederle in tv : Secondo appuntamento con i Test Match di Rugby per questo intensissimo novembre. Un week-end pieno davvero di partite di livello stellare: andiamo a scoprire il programma e gli orari di tutte le sfide e Come seguirle in TV. Sabato 17 novembre Romania v Stati Uniti, ore 13 (Bucarest) Uruguay v Fiji, ore 14 (Hartpury College, Hartpury) Italia v Australia, ore 15 (Stadio Euganeo, Padova) DMAX Georgia v Samoa, ore 15 (Tbilisi) Galles v Tonga, ore ...

Calendario Test Match Rugby - i risultati delle partite di oggi. Orari e programma completo : Si ricomincia, infatti novembre è il mese in cui si è già aperta la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si stanno sfidando per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a ...

Calendario Test Match Rugby - gli orari delle partite del fine settimana. Programma e come vederle in tv : Novembre è il mese in cui si è aperta la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si stanno sfidando per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte con ...

Italia-Georgia - Test Match Rugby 2018 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Secondo appuntamento su quattro per la Nazionale italiana di Rugby nei Test Match di novembre. Dopo la brutta prestazione di sabato a Chicago con gli Stati Uniti gli azzurri tornano nel Bel Paese per affrontare in uno scontro fondamentale la Georgia in quel di Firenze. Andiamo a scoprire il programma e gli orari dell’incontro, oltre a come seguirlo in TV. Test Match Rugby novembre 2018 10 novembre ore 15.00 Italia-Georgia (a ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : il calendario e gli orari delle prossime partite dell’Italia. Come vederle in tv : Conclusa con una bella batosta la trasferta americana, l’Italia del Rugby torna nel Bel Paese per i tre Test Match di Novembre che la attendono ancora. Nelle prossime tre settimane ci saranno sfide durissime e davvero molto emozionanti dove gli azzurri di Conor O’Shea andranno a caccia di qualche risultato importante. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari delle prossime partite e Come seguirle in TV. 10 Novembre ore 15.00 ...

Calendario Test Match Rugby - il programma di tutte le partite di sabato 3 novembre. Gli orari e come vederle in tv : Novembre è il mese in cui si apre la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sfidano per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte sabato 3 con ...