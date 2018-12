Nvidia GeForce RTX 2070 | una buona GPU con un potenziale enorme - recensione

Un leak ha rivelato l' Nvidia GeForce Titan RTX : Secondo le ultime indiscrezioni sembra che Nvidia possa lanciare una nuova scheda basata su architettura Turing. La nuova scheda si chiamerà NVIDIA GeForce Titan RTX, e anche se non ne sappiamo molto al riguardo quello che gli esperti si aspettano è una scheda video ancora più potente della RTX2080Ti.Naturalmente sarà anche una scheda ancor più costosa, per cui si potrebbe parlare di una GPU da 3000 dollari, anche se non vi sono informazioni ...

Nvidia annuncia l'arrivo del bundle che comprende Battlefield V con GPU GeForce RTX : Oggi NVIDIA annuncia l'arrivo del bundle che comprende Battlefield V con GPU GeForce RTX. Inoltre è stato anunciato che Wolfenstein II: The New Colossus ora supporta NVIDIA Adaptive Shading (NAS) e che è stato pubblicato un nuovo driver di gioco per Darksiders III. Acquista GeForce RTX e ottieni Battlefield V Giusto in tempo per il "Black Friday" ed il "Cyber Monday", tutti coloro che acquisteranno una nuova scheda grafica ...