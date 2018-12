Fallout 76 | come si stanno divertendo i giocatori - articolo

Fallout 76 : un giocatore scopre come volare : Quando Fallout 76 è uscito, sono stati molti gli elementi verso i quali i giocatori provavano nostalgia . Gli mancava la possibilità di parlare con gli NPC, di esplorare un mondo modificabile dalle proprie scelte e di farlo in solitudine, senza altri giocatori attorno. Forse erano critiche giuste, forse no. Pare però che a un giocatore mancasse, più di tutto, la ...

Fallout 76 : come funziona? - articolo : A dispetto delle incertezze, delle critiche e degli evidenti difetti riscontrati in ambito tecnico, dobbiamo ammetterlo: Fallout 76 è stato inaspettatamente in grado di risucchiarci nel pieno del suo vortice di attività, portandoci a scandagliare l'intera regione dell'Appalachia alla ricerca della sovrintendente scomparsa. Abbiamo vagato per ore e ore lasciandoci alle spalle le foreste autunnali, affondando gli stivali nelle paludi dell'est ed ...

Fallout 76 esce il 14 novembre : come sarà : Il mondo sarà in preda al panico a causa di una guerra nucleare che ha distrutto praticamente la civiltà. E il compito dei giocatori sarà quello di sopravvivere ma anche di ripristinare la civiltà . ...

Già mod per Fallout 76 - anche prima dell’uscita : come cambiano il gioco : A dieci giorni dall’uscita di Fallout 76 ci sono già alcune mod. Diversi giocatori hanno già provato il titolo grazie alla B.E.T.A. messa in piedi da Bethesda, ma oltre a giocare hanno già cominciato con le modifiche. WCCFTech segnala infatti che sono già disponibili alcune mod per PC. Questo fa capire diverse cose. La prima è l’amore che i giocatori PC infondono ai titoli Bethesda, ma anche il fatto che esistono mod quando il gioco ancora ...