Facebook - Zuckerberg : ci vorranno degli anni per risolvere i problemi della privacy : In un lungo post di fine anno, il fondatore del social ripercorre l'anno appena concluso, universalmente riconosciuto come il più difficile per il colosso statunitense dopo l'esplosione dello scandalo Cambridge Analytica. Ma - assicura - il 2019 sarà migliore

Facebook : l'anno nero di Mark Zuckerberg - mese per mese : Scheda . L'annus orribilis del social network più grande al mondo. Dall'attacco di Soros fino ai ripetuti furti di dati degli utenti, passando per lo scandalo di Cambridge Analytica

Ma gli ultimi dodici mesi del suo fondatore ricordano in mondo sinistro la rappresentazione di Wired: Zuckerberg ha ricevuto una serie continua di colpi, che ne hanno incrinato l'immagine di simbolo ...

Negrita - l appello su Facebook 'Mi hanno rubato due chitarre' : 'Mi hanno rubato due chitarre': il grido disperato di Drigo dei Negrita è su Facebook: il chitarrista della band denuncia il furto e chiede aiuto ai fan per ritrovare gli strumenti a lui ...

Quanto stanno costando a Facebook gli scandali sulla privacy : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Sono giorni di fuoco per Facebook. Non passa settimana senza che il più frequentato social network al mondo finisca sulla graticola per le falle nella gestione dei dati personali dei suoi 2,2 miliardi di utenti. E alla Borsa di New York i riflessi si sentono: dopo anni di pervicace crescita, il titolo ha innestato da luglio una fase calante. A marzo il caso Cambridge Analytica, la società ...

Facebook - l'anno terribile di Zuckerberg tra scandali e titolo in calo del 40% : Andamento titoli Vedi altro NEW YORK - Non è stato un anno facile il 2018 per tech e social media. Ma per Facebook l'anno è diventato davvero terribile e continua a peggiorare, con scandali e indagini ...

Facebook - l’anno terribile di Zuckerberg tra scandali e titolo in calo del 40% : Il nodo che il fondatore e il suo team non riescono a tagliare: una litania di violazioni della privacy degli utenti, di inadeguati o assenti controlli sul contenuto, di accordi segreti con partner sull’abuso di dati...

Crisi Facebook : Mark Zuckerberg ha perso 19 miliardi in un anno : Secondo il Bloomberg's Billionaire Index, la classifica sulle 500 persone più ricche del mondo, Zuckerberg a inizio anno ha registrato un patrimonio netto di 75 miliardi di dollari e a fine anno ne è ...

Chiedere la disattivazione di una pagina Facebook per un anno potrebbe costare fino a 1700 euro : Tutti sui social, tutti a cliccare like, tutti a commentare, tutti a condividere. Ma se ci chiedessero di disattivare il nostro account Facebook lo faremmo? In merito è stato condotto uno studio grazie al quale si è scoperto che per disattivare il proprio profilo Facebook per un anno gli utenti Chiederebbero fino a 1700 euro, ma c’è anche chi arriva a chiederne quasi duemila. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PLOS ONE da un team ...

2018 da record : un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook - Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] : Numeri da record per i motori di ricerca e per i social network nell’arco del 2018: a corredo dell’articolo un’infografica che mostra le classifiche delle parole chiave e dei contenuti più cercati su Google, i trend e i post più dibattuti su Facebook, Instagram e Twitter nell’arco di questi 12 mesi. L'articolo 2018 da record: un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook, Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] sembra ...

Alcune app Facebook hanno avuto accesso a quasi 7 milioni di foto private : Un nuovo bug di Facebook ha permesso ad Alcune applicazioni di accedere a quasi 7 milioni di foto private, alle quali non avrebbero dovuto avere accesso. L'articolo Alcune app Facebook hanno avuto accesso a quasi 7 milioni di foto private proviene da TuttoAndroid.