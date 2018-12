Di Maio e Di Battista trascorreranno il Capodanno insieme

Di Maio e Di Battista in partenza per Capodanno insieme : Partiranno subito dopo il disco verde della Camera alla legge di bilancio, dunque, a occhio e croce, domenica se non già domani in serata. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista si apprestano a ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - ribaltone M5S : "Accordo pronto - come si divideranno il potere" : Una coabitazione difficile, quella tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, e che porterà a una inevitabile staffetta dentro al Movimento 5 Stelle. Un retroscena di Dagospia disegna la nuova geografia politica grillina alla vigilia del messaggio di fine anno affidato ai due "gemelli" pentastellat

Con un video su Facebook il tandem Di Maio-Di Battista lancia la campagna per le Europee : Segno che si vuole comunque tenere l'ex deputato libero da quel secondo mandato che le regole M5S stabiliscono come limite massimo per fare politica con il simbolo del Movimento. Non si sa mai. Ma il ...

Alessandro Di Battista - il ritorno e la voce che sconvolge il M5s : "Così farà fallire Luigi Di Maio" : Torna Alessandro Di Battista, il grillino pasionario, l'alter-ego del "mite" Luigi Di Maio. Un ritorno pesante, per gli equilibri grillini: come digerirà il governo gialloverde il fatto che lo scalmanato abbia finito di oziare in Sudamerica per "assistere" a ciò che sta accadendo da vicino? Lo scopr

Salvini sul reddito : 'ai furbi non ci sarà neanche un euro'. Di Maio con Di Battista per il rilancio del M5s : Il ministro dell'Interno spiega che si stanno incrociando le banche dati per aiutare chi è davvero in difficoltà -

Di Battista rientra in Italia : con Di Maio vedremo il da farsi : Roma, 24 dic., askanews, - Alessandro Di Battista rientra in Italia, dopo sette mesi passati in centro e sud America. 'Dopo 16.718 km in bus, più altri su varie imbarcazioni,, con qualche kg in meno ...

Di Maio e la fase 2 : riforma della Costituzione e un messaggio con Di Battista a Capodanno : Insieme, i due, molto probabilmente saranno protagonisti di una piccola rivoluzione per il mondo pentastellato: un videomessaggio di Capodanno, negli anni passati Beppe Grillo aveva sempre lanciato ...

Di Battista torna in Italia e Di Maio adesso rischia : Alessandro Di Battista sta tornando in Italia. È stato lo stesso ex parlamentare grillino ad annunciare il suo rientro a casa su Facebook . Poche parole quelle di Dibba che però di certo aprono una ...

Di Battista annuncia l’immediata partenza per l’Italia (VIDEO). Di Maio passerà con lui le vacanze : Lo annuncia proprio il diretto interessato, lo fa tramite un video diretta Alessandro Di Battista Di Maio candida “Diba” alle Europee Di Battista? “Io non vedo l’ora che torni”, lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Fortune Italia, che lancia l’ex compagno di battaglie in campo per le elezioni europee. “In questi anni ci siamo aiutati a vicenda e spero prima di tutto torni a vivere in ...

Luigi Di Maio : 'Io e Alessandro Di Battista passeremo insieme le vacanze di Natale' : Mancano poche ore al ritorno in Italia dell'uomo che potrebbe rilanciare o invece mandare a carte quarant'otto il Movimento 5 Stelle: Alessandro Di Battista , infatti, sarà tra 48 ore , lunedì 24 ...

"Vacanze di Natale con Di Battista" : Di Maio lo candida alle Europee : Intanto in attesa di incassare lo scontato via libera sulla Manovra il vicepremier Luigi Di Maio si prepara alla nuova...