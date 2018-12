Berlusconi smonta la manovra | Scritta a Bruxelles Più tasse | meno pensioni

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera in questi giorni, nel metodo e nel merito". In una nota il presidente di Forza Italia, Silvio, lancia l'allarme sullaeconomica del governo. L'ex premier avverte: "Nel metodo, si stanno obbligando le Camere a votare - senza quasi averla letta - unasotto dettatura proprio di quei burocrati diche si diceva di voler sfidare e sconfiggere. Per fortuna è prevalso il buon senso e si è evitata una sanzione europea, ma il prezzo per ottenere questo è stato una legge di bilancio che gli italiani pagheranno molto cara".E ancora: "Questa mattina il nostro vice presidente Antonio Tajani e la nostra Capogruppo Mariastella Gelmini, insieme ai deputati delle Commissioni Bilancio, Finanze e Lavoro, hanno illustrato in una conferenza stampa tutti gli errori, le ...