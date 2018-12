Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 | Kobayashi favorito ma dovrà fare

L'asSalto degli ultrà interisti con spranghe e bastoni ai bus napoletani : spunta un nuovo video. I pm : "È stato un combattimento" : Scene da una guerriglia. Tre minuti di scontri in mezzo alla strada a Milano: centinaia di ultrà che si affrontano con mazze, bastoni, bottiglie, fumogeni, cinghie, lanciandosi oggetti e cassonetti della spazzatura. Da una parte i napoletani arrivati a San Siro coi van (bloccati in mezzo alla carreggiata) e dall'altra gli interisti affiancati da ultrà gemellati di Varese e Nizza, autori dell'agguato ai tifosi ospiti. Gli incidenti ...

Salto con gli sci – Continental Cup : Colloredo 37° a Engelberg - la vittoria va all’austriaco Aschenwald : Continental Cup, seconda gara consecutiva sull’HS140 di Engelberg: Colloredo è 37esimo davanti ai due fratelli Bresadola Philipp Aschenwald torna a vincere in Continental Cup. Dopo il sorprendente 32esimo posto della gara di giovedì, l’austriaco, che ha trionfato nella classifica generale estiva, conquista la seconda prova consecutiva disputata sul trampolino lungo di Engelberg con due salti praticamente identici, che gli ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : i favoriti. Kobayashi vuole riportare il titolo in Giappone ma le insidie non mancano : Ryoyu Kobayashi: si parte da qui inevitabilmente per elencare la lista dei favoriti della Tournèe dei 4 Trampolini 2018-2019. Quattro vittorie finora in Coppa del Mondo, una leadership incontrastata in questa prima parte di stagione, una forma strepitosa e una grande fiducia nei propri mezzi. Ci sono tutte le componenti per trasformare il Giapponese nel grande favorito. Kobayashi proverà a riportare la Tournèe in Giappone ventuno anni dopo ...

Salto con gli sci – Continental Cup : Colloredo 35° sull’HS140 di Engelberg : Colloredo 35esimo sull’HS140 di Engelberg in Continental Cup, Giovanni Bresadola “batte” il fratello Davide Sebastian Colloredo è ancora il migliore degli azzurri in Continental Cup. I tre atleti italiani impegnati sull’HS140 di Engelberg non riescono a superare il taglio: il 31enne delle Fiamme Gialle paga anche la sfortuna di saltare in un momento sfavorevole, con vento contrario di 3,27 m/s, copre una ...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da un suv nero durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiusa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da un suv durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiusa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...

Inter-Napoli - morto ultrà investito durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiusa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiusa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto. Stop trasferte nerazzurri e chiusura della curva» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Inter-Napoli - morto tifoso investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto dagli ultrà. Stop trasferte nerazzurri e chiusura della curva» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Inter-Napoli - morto tifoso investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto dagli ultrà. Stop trasferte e chiusura curva nerazzurra» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Berardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Morto il tifoso investito durante gli scontri prima della partita Inter-Napoli. «Pulmini presi d'asSalto dagli ultrà» : È Morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Berardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Morto il tifoso investito negli scontri prima di Inter-Napoli. La questura : pulmini presi d'asSalto dagli ultrà : È Morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo, 35 anni, è deceduto all'ospedale San Carlo. Si aggrava quindi il bilancio...

Salto con gli sci – Due giorni di lavoro a Predazzo per Malsiner e Runggaldier : Riprende la preparazione di Lara Malsiner ed Elena Runggaldier: due giorni a Predazzo in vista della trasferta in Giappone Riprende la preparazione di Lara Malsiner ed Elena Runggaldier. Le due azzurre del gruppo di Coppa del mondo, che hanno ben figurato in questo inizio di stagione nelle tappe di Lillehammer e Premanon, sono state convocate dal direttore tecnico Federico Rigoni e saranno al lavoro a Predazzo giovedì 27 e venerdì 28 ...