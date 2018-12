Microsoft sta sviluppando un Hololens v2? Ulteriori prove emergono da un file di Windows

Microsoft starebbe sviluppando delle webcam 4K compatibili con Xbox One : Come riporta Eurogamer.net, secondo quanto riferito, Microsoft starebbe sviluppando delle webcam 4K per Windows 10 con supporto per Xbox One.Secondo Thurrot.com (grazie, TechRadar), Microsoft sta sviluppando "diversi" modelli completi di funzionalità integrata Windows Hello, così potrete accedere alla vostra Xbox One utilizzando il riconoscimento facciale, proprio come Kinect. I report suggeriscono che alcune webcam potrebbero anche offrire la ...

Microsoft Launcher 5.1 disponibile in versione stabile con tante novità : Microsoft Launcher 5.1 ora è disponibile in versione stabile per tutti gli utenti. Hey Cortana, monitoraggio del tempo e le note tra le novità. L'articolo Microsoft Launcher 5.1 disponibile in versione stabile con tante novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News : Microsoft ha deciso di realizzare un'app dedicata a chi desidera avere a propria disposizione le notizie più importanti: stiamo parlando di Hummingbird L'articolo Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 : Microsoft inizia a testare un nuovo header nelle Impostazioni : Grazie a un tweet di Florian B, un comune Windows Insider, siamo venuti a conoscenza di un nuovo header nelle Impostazioni di Windows 10 che Microsoft sta tuttora iniziando a testare nella build 18298 di 19H1. Il design rinnovato, tramite la nuova schermata superiore, mette in evidenza dei collegamenti alle seguenti opzioni: Account Microsoft con relativo indirizzo mail e immagine di profilo mostrati in alto a sinistra. Your Phone (Il tuo ...

Microsoft e Satya Nadella sono rispettivamente la società e il CEO più apprezzati negli Stati Uniti : Forbes, la famosa rivista economica-finanziaria conosciuta a livello mondiale, ha stretto una partnership con Just Capital domandando a circa 81.000 americani cosa si aspettano dalle più grandi aziende della nazione. Le risposte sono state piuttosto variegate ma, in sintesi, la maggioranza coincideva largamente con i lavoratori pagati equamente, il trattare bene i clienti, il proteggere la privacy, il produrre prodotti di qualità, il minimizzare ...

Borsa : Microsoft - anche questa settimana - supera Google - Amazon e Apple : All’inizio della scorsa settimana, Microsoft non aveva solo raggiunto ma anche superato la cosiddetta capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò ha permesso al Colosso di Redmond di diventare la società con il più alto valore azionario al mondo rappresentando un vero traguardo storico che, fino a pochi anni fa, sembrava davvero molto improbabile. Nonostante si pensasse che si trattasse di una situazione sì positiva ma destinata a durare ...

Microsoft sta rifacendo completamente il suo browser Edge - basandolo sullo stesso sistema di Google Chrome : Microsoft ha annunciato di essere al lavoro per realizzare una versione completamente nuova di Edge, il suo browser per Windows 10: sarà basata su Chromium, lo stesso sistema che fa funzionare il browser Chrome di Google. Il nuovo Edge sarà

"Microsoft sta trattando l'acquisizione di uno studio in passato vicino a Sony" : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come, secondo il noto insider Klobrille, Microsoft continuerà ad acquisire nuovi studi anche nel 2019, concentrando il proprio interesse su studi di varie dimensioni.Oggi vi segnaliamo un altro tweet dello stesso insider, un tweet sicuramente molto interessante:"Rendiamo questo lunedì un po' più interessante. Posso dirvi che Xbox è in discussioni avanzate (vanno avanti da alcuni mesi) con uno ...

"Microsoft sta discutendo l'acquisizione di uno studio in passato vicino a Sony" : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come, secondo il noto insider Klobrille, Microsoft continuerà ad acquisire nuovi studi anche nel 2019, concentrando il proprio interesse su studi di varie dimensioni.Oggi vi segnaliamo un altro tweet dello stesso insider, un tweet sicuramente molto interessante:"Rendiamo questo lunedì un po' più interessante. Posso dirvi che Xbox è in discussioni avanzate (vanno avanti da alcuni mesi) con uno ...

InXile acquisita da Microsoft - intervista : Sabato 10 novembre Microsoft ha annunciato l'acquisizione dei team californiani specializzati in RPG InXile Entertainment e Obsidian Entertainment. Due studi indipendenti che hanno lottato per sopravvivere per una quindicina di anni si trovano ora sotto l'ala di Xbox. Il messaggio proveniente da Microsoft si è fondato sul rassicurare: non temete, non cambierà nulla, non li elimineremo: continueranno a realizzare i giochi che amate, solo che ...

Nadella : "nel gaming Microsoft sta investendo aggressivamente in contenuti - community e servizi cloud" : Per quanto l'attuale generazione abbia visto Microsoft "soccombere" di fronte a quanto fatto da Sony, non si possono di certo ignorare gli evidenti passi in avanti compiuti dalla divisione gaming capitanata da un Phil Spencer sempre più vicino ai piani alti di Microsoft e al CEO Satya Nadella.Le recenti acquisizioni hanno trasformato i Microsoft Studios in una realtà decisamente più solida, varia e interessante e anche il lancio di un servizio ...

Posta e Calendario : Microsoft prova altri banner pubblicitari [Agg.1 Rimosso] : [Aggiornamento1 28/11/2018] Dopo circa due settimane, Microsoft ha rilasciato per gli Insider una nuova versione di Posta e Calendario numerata 16005.11029.20081.0 rimuovendo il banner precedentemente introdotto. Stando alle dichiarazioni ufficiali, si era trattato solo di un semplice esperimento e non di un qualcosa di definitivo. Articolo originale, Agli inizi di aprile Microsoft aveva cominciato a testare il suo primo ...

Posta e Calendario : Microsoft prova altri banner pubblicitari : Agli inizi di aprile Microsoft aveva cominciato a testare il suo primo banner nella UWP di Posta e Calendario, probabilmente una delle più utilizzate, e adesso si prepara ad effettuare il secondo passo. L’ultimo aggiornamento dell’app rilasciato nel ramo Fast del programma Insider e numerato 11605.11029.20059.0, introduce infatti un nuovo annuncio pubblicitario in sovraimpressione che invita gli utenti non iscritti ad Office 365 ad ...

Microsoft To-Do si aggiorna : migliorata la lista Pianificato [Insider] : La UWP di Microsoft To-Do si è aggiornata ieri per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo diversi miglioramenti per la lista Pianificato e altre novità. La nuova versione di Microsoft To-Do è numerata 1.43.13131.0 ed è attualmente disponibile al download presso il Microsoft Store solo per gli utenti Insider. Changelog Ordinamento della lista Pianificato: con questo aggiornamento sono state migliorate le modalità di ordinamento. Temi nella ...