La Borsa di New York chiude in moderato rialzo

New York : giornata nera in Borsa per PVH : Aggressivo avvitamento per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che tratta in perdita del 3,58% sui valori precedenti. A livello comparativo su base ...

Borsa - debutto boom per Juventus e Amplifon new entry nel FTSE MIB : Grande giornata per Juventus e Amplifon , incluse da oggi nel paniere del FTSE MIB, a seguito dlela revisione trimestrale degli indici, al posto di Banca Mediolanum e Mediaset . Le azioni del club ...

Borsa New York incontenibile : Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, che interrompe la serie negativa iniziata il 19 di questo mese, con il Dow Jones che mette a segno un guadagno del 4,98%; sulla stessa linea, chiude con il ...

Moderati guadagni alla Borsa di New York : Lieve aumento per la Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sale dello 0,38% a 22.946,18 punti ; sulla stessa linea l' S&P-500 , che si porta a 2.475,95 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 ,...

Borsa - New York scivola : Dow Jones scivola ai minimi da 14 mesi : Wall Street procede negativa, con il Dow Jones che scivola ai minimi da 14 mesi e si avvia a chiudere, insieme allo S&P 500, il 2018 come l'anno peggiore da un decennio. Non va meglio al Nasdaq che ...

ANSA, - ROMA, 4 DIC - A picco la Borsa di Wall Street: il Dow Jones perde il 3,10%, il Nasdaq Composite il 3,6% e lo S&P 500 il 2,70%. 4 dicembre 2018

Avvio negativo per la Borsa di New York : I mercati americani aprono le contrattazioni in rosso , dopo la chiusura in forte slancio registrata ieri 3 dicembre in scia alla tregua commerciale tra USA e Cina siglata al G20 di Buenos Aires. L'...

Seduta positiva alla Borsa di New York : 22.29 Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,44% a 24.748,90 punti. Indice Nasdaq quasi invariato (+0,01%), mentre lo S&P mette a segno un progresso dello 0,33%. Sul fronte dei cambi euro scambiato a a 1,1296 dollari subito dopo la chiusura di Wall Street, in calo dello 0,27% rispetto al valore della vigilia.

New York : giornata nera in Borsa per Tiffany : Aggressivo avvitamento per la gioielleria americana , che tratta in perdita del 4,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Prudente la Borsa di New York : Si muove con cautela la Borsa di Wall Street. Il Dow Jones , mostra una variazione pari a -0,2% mentre, al contrario, lieve aumento per lo S&P-500 , che si porta a 2.707,03 punti. In frazionale ...

La Borsa di New York attende esito elezioni midterm : Lieve aumento per la borsa di Wall Street nel giorno delle elezioni midterm . L'indice Dow Jones sale dello 0,56% a 25.603,12 punti ; sulla stessa linea, l' S&P-500 che procede a piccoli passi, ...

Avvio positivo per la Borsa di New York : Dopo la chiusura negativa registrata lo scorso venerdì 2 novembre, Wall Street riapre i battenti facendo segnare variazioni lievemente positive . Oggi, 5 novembre, ripartono ufficialmente le sanzioni ...

Giornata di guadagni per la Borsa di New York : Giornata di guadagni per la borsa di New York , con il Dow Jones , che mostra una plusvalenza dello 0,84%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso. Sulla stessa linea l'...

Segno positivo per la Borsa di New York : Partenza positiva per la borsa americana , dopo la buona chiusura della vigilia e in attesa delle trimestrali di Apple e Starbucks che verranno diffuse a mercati chiusi. In avvio l'indice Dow Jones ...