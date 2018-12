Cuadrado operato a Barcellona

Juventus - infortunio Cuadrado : il colombiano operato al ginocchio. I tempi di recupero : OPERAZIONE Cuadrado – Trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per il giocatore della Juventus, Juan Cuadrado, per curare la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate durante la partita di Champions League giocata a Berna contro lo Young Boys. Cuadrado operazione, la nota della Juventus A quanto si legge in una nota […] L'articolo Juventus, infortunio Cuadrado: il colombiano operato al ginocchio. ...

Juventus - brutte notizie per il club bianconero : Cuadrado operato al menisco a Barcellona : L’intervento a cui si è sottoposto il giocatore colombiano è perfettamente riuscito, i tempi di recupero sono ancora da definire Trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per il giocatore della Juventus, Juan Cuadrado, per curare la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate durante la partita di Champions League giocata a Berna contro lo Young Boys. A quanto si legge in una nota della società ...

