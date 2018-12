Soffocata da un boccone | muore a 22 mesi

Morta bimba Soffocata da boccone : ANSA, - BOLZANO, 27 DIC - E' deceduta, dopo alcuni giorni di agonia, una bimba di 22 mesi, di Terento in Alto Adige, che si era soffocata con un boccone durante un pasto. La piccola - scrive la stampa ...

Bolzano - bimba di 22 mesi muore Soffocata da un boccone : era ricoverata a Padova : Una bambina di ventidue mesi è morta dopo alcuni giorni di agonia in ospedale a Padova . La piccola di Terento, comune della provincia di Bolzano , in Trentino Alto Adige, si trovava a casa di una conoscente quando durante il pranzo le sarebbe andato di traverso uno gnocco. Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime.Continua a leggere

Roma - bambina di 5 anni muore Soffocata da un boccone di wurstel : Una bambina di cinque anni è morta a Roma soffocata da un boccone di wurstel andatole di traverso. La piccola era in auto con i genitori e stava mangiando un rustico con il wurstel quando dopo per un colpo di tosse il boccone le va di traverso. Inutili tutti i tentativi dei genitori di soccorrerla: la bambina viene ricoverata al Sant’Andrea. Ma i medici, constatata la gravità della situazione, decidono per il trasferimento d’urgenza al ...