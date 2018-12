blogo

: Paola Turci - L'Ultimo ostacolo Simone Cristicchi - Abbi cura di me Zen Circus - L'amore è una dittatura #Sanremo2019 #SanremoGiovani - trash_italiano : Paola Turci - L'Ultimo ostacolo Simone Cristicchi - Abbi cura di me Zen Circus - L'amore è una dittatura #Sanremo2019 #SanremoGiovani - gossipblogit : Paola Turci: 'Dicono io sia lesbica, ma non è vero, purtroppo mi piacciono gli uomini' - OptiMagazine : Confessione shock di @PaolaTurci a Belve prima di #Sanremo2019: 'Sono stata molestata a 13 anni'… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)"Avevo 13 anni. Se io tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono, ci andrei subito"., ospite dell'ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Nove, in onda venerdì 28 dicembre alle 22.45, rivela per la prima volta un dramma che ha segnato la sua vita. La cantautrice, infatti, ha spiegato che il brano Fiori di giardino racconta un abuso sessuale da lei subitoIn quel periodo facevo analisi, dico la verità eh, facevo analisi e ho tirato fuori quello che avevo sepolto negli anni, insomma. E quella storia mi riguarda. Sono dell'idea che chi canta, chi scrive, scrive di se stesso e quindi racconta quello che ha vissuto. Perdono chi non si è accorto, è assolutamente innocente. Verso chi ha compiuto il gesto, no!: "io ...