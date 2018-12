Non riceve i regali che aveva chiesto | bimbo chiama la polizia

Non riceve i regali richiesti nella lettera a Babbo Natale : bimbo di 9 anni chiama la polizia : Arrabbiato per non aver ricevuto i regali che aveva indicato nella lettera per Babbo Natale, un bimbo tedesco di nove anni ha chiamato la polizia, che è intervenuta per risolvere la questione. Lo ha raccontato il commissariato locale di Oldenburg, nella Bassa Sassonia, ripreso dal quotidiano Nordwest Zeitung. Il piccolo, residente a Zetel, il giorno di Natale ha fatto il numero delle emergenze e ha spiegato ai poliziotti il motivo della ...

Germania - bimbo Non riceve i regali richiesti per Natale e chiama la Polizia : Un curioso episodio si è verificato il giorno di Natale in Germania, precisamente nella Bassa Sassonia, a Zetel. Il commissariato di Polizia locale ha infatti ricevuto nel giorno su detto una chiamata al numero delle emergenze: l'interlocutore era un bambino di nove anni. Gli agenti hanno quindi ascoltato il piccolo, ma ciò che gli ha detto ha superato sicuramente anche le loro aspettative. Il bimbo infatti voleva denunciare Babbo Natale per non ...

Germania - Non riceve i regali richiesti : il bimbo chiama la polizia : bimbo arrabbiato con Babbo Natale decide di chiamare la polizia. Il piccolo, un bambino tedesco di nove anni, non aveva ricevuto i regali che aveva indicato nella letterina e ha pertanto chiamato la polizia, che è intervenuta per risolvere la questione. Lo ha raccontato il commissariato locale di Oldenburg, nella Bassa Sassonia, ripreso dal quotidiano Nordwest Zeitung. Il piccolo, residente a Zetel, il giorno di Natale ha fatto il numero delle ...

Germania - bimbo Non riceve i regali chiesti a Natale e chiama polizia - : Il piccolo, 9 anni, ha "denunciato" Santa Claus per non avergli portato i doni indicati nella lettera. Gli agenti, stando al gioco, sono intervenuti per risolvere la situazione e hanno spiegato al ...

Imprenditore offre lavoro per 1500 euro al mese e dice di Non trovare nessuno : riceve oltre 4mila candidature : Da tempo sta cercando una persona per far crescere la sua azienda ma Francesco Casile, piccolo Imprenditore nel settore della moda, sostiene di non riuscire a trovare qualcuno che sia in...

Milano - offre lavoro da 1500€ mensili : Non trova nessuno - va in tv e riceve 4mila proposte : Una notizia che senza ombra di dubbio, soprattutto al giorno d'oggi, farà sorridere ai più, poiché potrebbe apparire quantomeno 'curiosa'. Partiamo dicendo, però, che si tratta di qualcosa accaduto realmente. Un imprenditore della provincia di Milano sta infatti cercando una persona da inserire all'interno della sua azienda di moda da diverso tempo ma non riesce a trovarla. Secondo quanto riferisce il noto sito TgCom 24, infatti, Francesco ...

Imprenditore offre lavoro per 1500 euro al mese e dice di Non trovare nessuno : riceve oltre 4mila candidature : Da tempo sta cercando una persona per far crescere la sua azienda ma Francesco Casile , piccolo Imprenditore nel settore della moda , sostiene di non riuscire a trovare qualcuno che sia in grado di ...

RAGE 2 riceverà DLC gratuiti e a pagamento - ma Non una modalità New Game Plus : Gli sviluppatori dell'imminente RAGE 2, hanno confermato che lo sparatutto in prima persona post-apocalittico avrà DLC sia gratuiti che a paGamento, tuttavia, non otterrà nessun tipo di modalità New Game Plus.Come riporta Comicbook, le novità arrivano dallo studio director di id Software, Tim Willits, tramite una nuova intervista con GameInformer.Presumibilmente, RAGE 2 seguirà il modello di Bethesda per i DLC single player, che di solito ...

YouTube Rewind 2018 riceve 10 milioni di 'Non mi piace' in 8 giorni - un record! : ... con una crescita esponenziale di iscritti e YouTuber, la comunità non è più quella del 2010 e che all'aumentare degli iscritti erano destinati a moltiplicarsi anche i punti di vista sul mondo e, con ...

Gf Vip - Silvia riceve un messaggio aereo da Malefix - Signorini su Monte : 'Non lo conosco' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi tutti i lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Silvia Provvedi e Alfonso Signorini. Se la sorella di Giulia Provvedi ha ricevuto un bellissimo messaggio areo da parte di Malefix, l'opinionista del programma ha rivelato di non stare sponsorizzando Francesco Monte nel corso della puntata di Striscia La Notizia. Grande Fratello Vip: Silvia ...

Colpo di scena al Gf Vip - Silvia Provvedi riceve un aereo dal suo fidanzato. Ma Non è Corona : Ieri Silvia Provvedi e Giulia Provvedi hanno compiuto 25 anni. E se la prima ha festeggiato nella casa del Gf Vip , la seconda era in compagnia della famiglia e degli amici. Due compleanni diversi, ma ...

Manovra - Di Maio 'Il deficit può diminuire - ma Non la platea dei cittadini che riceve le misure' : 'Se all'interno della contrattazione deve diminuire un pò di deficit per noi non è importante, il tema non è lo scontro con l'Ue sul 2,4%, l'importante è che non si abbatta di una sola persona la ...

Italia - Bonucci : 'Quando giochi per la Nazionale sarebbe bello Non ricevere fischi' : 'Quanto successo sabato potevo evitarlo, ma sono rimasto infastidito perché quando si gioca con la maglia della Nazionale gli interessi e le questioni dei club vanno messi da parte'. Lo dice Leonardo ...

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania Non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...