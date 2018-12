L' ex bimbo di Mamma ho perso l' aereo cambia nome in Macaulay Macaulay Culkin Culkin

L'appello a Cr7 della mamma di un bimbo leucemico : 'Venga a regalarci un sorriso per Natale' : Roma - Vigilia di Natale tra i piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus , con la fidanzata Georgina, hanno regalato un ...

bimbo ha fretta di nascere - mamma partorisce la vigilia di Natale al distributore di benzina : Il Bimbo, un maschietto, aveva troppa 'fretta': tanto che la mamma non è riuscita ad arrivare in ospedale e ha dovuto partorire un km prima, nella piazzola di un distributore di benzina. Il 'miracolo' ...

Mamma uccide il figlio di un anno : “Non smetteva di piangere”. Il bimbo pugnalato 21 volte : Il brutale delitto in Russia. Maria Sinitskaya, giovane Mamma di 21 anni, avrebbe colpito ripetutamente il bambino fino a ucciderlo. Poi ha chiamato il marito confessando il delitto. La polizia l’ha trovata a terra sul pavimento accanto al corpo mutilato del piccolo.Continua a leggere

bimbo in fin di vita - mamma vince la battaglia contro il travel ban di Trump : potrà vederlo : Shaima Swileh, una donna yemenita, ha ottenuto una esenzione dal travel ban di Donald Trump che le consentirà di partire per la California e dare l'ultimo saluto al figlio Abdullah ormai in fin di vita. Il visto era stato negato perché il suo Paese, lo Yemen, è tra quelli messi al bando da Trump per motivi di sicurezza.Continua a leggere

Torino - maestre cambiano bimbo usando vestiti rosa. La mamma : “Meglio pisciato che con identità di genere in conflitto” : Meglio sporco che vestito di rosa. Questa l’idea di una mamma di Chivasso, nel Torinese, che si è infuriata contro le insegnanti d’asilo del figlio di 3 anni, costrette a cambiarlo con vestiti di fortuna, un paio di mutandine rosa e dei pantaloni fucsia, dopo che il piccolo si era fatto la pipì addosso per l’ennesima volta di fila, come riporta La Stampa. Una scelta obbligata quella delle educatrici. Il bimbo, alunno del Peter ...

Botte al bimbo di 3 anni e acqua bollente sul corpo per punirlo - nei guai mamma e 5 adulti : Sei adulti sono stati arrestati nello Stato del New Jersey per aver picchiato ripetutamente e anche gettato acqua bollente su un bambino di tre anni per punirlo. Tra le persone fermate c'è anche la mamma del bambino, una donna di 43 anni. Vivevano tutti insieme in una casa con altri cinque bambini.Continua a leggere

Usa - polizia New York sotto accusa : agenti strappano bimbo di 1 anno dalle braccia della mamma : È bufera sulla polizia di New York dopo la pubblicazione di un video in cui si vedono quattro agenti strappare dalla braccia di una madre il figlio di appena un anno. La scena violenta è accaduta in un centro dei servizi sociali dove la donna di 23 anni si era recata per ottenere di buoni pasto per l’asilo del piccolo. Il filmato della colluttazione è diventato virale e ha riacceso la polemica negli Stati Uniti sui metodi usati dalle forze ...

Mamma uccide figlio di 3 mesi : 'non ricordo nulla'/ Il padre non aveva riconosciuto il bimbo? - Pomeriggio 5 - - IlSussidiario.net : Mamma uccide figlio di 3 mesi a Catania: depressione post partum dopo il mancato riconoscimento del bambino da parte del padre?

Scaraventa a terra bimbo di 3 mesi : mamma accusata di omicidio : Una mamma di 26 anni è stata fermata dalla polizia a Catania con l'accusa di omicidio. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso il figlio di soli tre mesi lanciandolo a terra. Il piccolo sarebbe morto in ospedale lo scorso 15 novembre. A determinare la morte del bambino sarebbero state le gravi ferite riportate alla testa. La notizia è emersa soltanto oggi dopo che il personale del commissariato di Borgo Ognina ha ...