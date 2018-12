Inter | No al razzismo Chi non lo accetta non è uno di noi

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora tifoso morto in Inter Napoli : scontri e razzismo - 27 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: caos in Inter-Napoli, tifoso morto fuori dallo stadio, scontri e razzismo sugli spalti , 27 dicembre 2018,

Inter-Napoli - una partita decisa dal razzismo : l’arbitro espelle Koulibaly ma non sospende la gara dopo gli ululati : Santo Stefano, boxing day. Sugli spalti un gruppo (più o meno nutrito, sempre difficile da stabilire: ma conta davvero?) di tifosi incivili, evidentemente contagiati dallo spirito del Natale che rende tutti più buoni, prende di mira il “negro” della squadra avversaria. l’arbitro (bianco) invece di sospendere la gara come da regolamento espelle il giocatore vittima dei cori razzisti. Opinionisti e commentatori vari, prima durante e dopo ...

Gazzetta : «Inter-Napoli rovinata dal razzismo : Il commento Alessandro De Calò analizza Inter-Napoli sulla Gazzetta dello Sport. Più che della partita, ovviamente, si parla del contesto: «Triste veder finire tra spinte, calcioni e dita negli occhi una partita così. Spintoni in campo, e fuori, qualche incidente tra tifosi. Peccato. A San Siro si giocava per il campionato, uno scontro diretto tra seconda e terza della classe nel giorno in cui bisognava approfittare della frenata della Juve a ...

Inter e Milano - scusatevi con Koulibaly e Napoli : tutti insieme contro il razzismo : Invece lo spettacolo del boxing day, quasi 250mila spettatori negli stadi di Serie A, è stato rovinato da chi non ha ancora capito il vero significato dello sport . A partire dagli autori degli ...

