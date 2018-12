Genoa-Fiorentina streaming live | ecco dove e come vedere il match

Serie A - le probabili formazioni di Genoa -Fiorentina - 29/12/2018 : probabili formazioni ed analisi di Genoa-Fiorentina , 19a giornata Serie A 2018 /2019Non sarà una partita come le altre per Prandelli, che a Firenze ha vissuto con ogni probabili tà le pagine migliori della sua carriera da allenatore. E l’impronta dell’ex CT della nazionale tarda a farsi vedere, con un solo successo e un pari nelle quattro uscite passate con il Grifone.Anche la Fiorentina nell’ultimo turno ha perso, in casa contro il Parma, ...

Le bombe di mercato - il Genoa tenta il grande colpo : duello Bologna-Fiorentina per l’attacco - Viviano torna in Italia : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, nel dettaglio diversi club del campionato di Serie A si preparano a muoversi per rinforzare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, in particolar modo diverse operazioni imbastite nelle ultime ore. Si muove la Juventus: “Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto ...