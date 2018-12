De Andrè a casa vostra

Assisi - presepe alla Casa di Riposo "Andrea Rossi" : Assisi La Casa di Riposo "Andrea Rossi" di Assisi continua a promuovere lo scambio intergenerazionale anche attraverso alcune iniziative legate al periodo di Natale: prima tra tutte, sabato 15 ...

GFVip - Andrea Mainardi : «Nella casa niente flirt - sono un compagno fedele» : Medaglia d'argento al Grande Fratello Vip. Andrea Mainardi , 35 anni, è uno dei concorrenti rivelazione di quest'anno. Lo chef bergamasco, ex volto storico della Prova del Cuoco, è partito da outsider,...

“In ospedale”. Paura per Andrea Mainardi portato fuori dalla casa del Grande Fratello : Paura al Grande Fratello per Andrea Mainardi. A poche ore dalla finalissima di lunedì 10 dicembre, lo chef bergamasco sarebbe stato vittima di un incidente domestico nella casa e per questa ragione sarebbe stato portato in pronto soccorso. Andrea sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto il viso contro il vetro della veranda. Il forte impatto gli avrebbe fatto uscire sangue dal naso e le labbra si sarebbero gonfiate. Mainardi, dunque, sarebbe stato ...

Grande Fratello Vip : Andrea Mainardi torna nella casa dopo l'incidente : Andrea Mainardi dopo aver passato un venerdì allegro insieme ai concorrenti della casa del Grande Fratello in cui la redazione ha passato ai ragazzi del reality una cena a base di pizza e birra, purtroppo durante la serata è successo un incidente piuttosto grave per lo chef. Nell’euforia Andrea forse dopo aver bevuto qualche birra di troppo, è andato a sbattere il viso contro una vetrata, all’inzio dopo aver preso la botta sembrava che non fosse ...

Grande Fratello Vip - incidente nella Casa : Andrea Mainardi finisce in ospedale. «Sospetta frattura del setto nasale» : Grande Fratello Vip , Andrea Mainardi finisce in ospedale . A poche ore dalla finalissima di lunedì 10 dicembre, lo chef bergamasco sarebbe stato vittima di un incidente domestico nella Casa e per ...

GF Vip : incidente nella casa - Andrea Mainardi esce : Fuoriprogramma nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip: un incidente domestico ha costretto Andrea Mainardi ad uscire. Lo chef, uno dei finalisti della terza edizione del Grande Fratello Vip, è finito in ospedale per una sospetta frattura al setto nasale. Mainardi, nella serata di venerdì, è andato a sbattere con la faccia contro il vetro della veranda. L’impatto è stato particolarmente forte, tanto ...

GF Vip 3 : Andrea Mainardi finisce in ospedale - poi rientra in casa : Piccolo incidente per Andrea Mainardi. Il cuoco divenuto noto con La prova del cuoco ha deciso - suo malgrado - di concludere l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 nel peggiore dei modi: con una visita in ospedale. Ieri sera Mainardi, un po' sbronzo, è finito con il muso contro una delle pareti di vetro della veranda della casa. Tale lo scontro che il cuoco, con le labbra tumefatte, ha iniziato a perdere sangue dal ...

ANDREA MAINARDI IN OSPEDALE/ Incidente nella Casa del Grande Fratello Vip : cos'è successo - IlSussidiario.net : ANDREA MAINARDI in OSPEDALE: Incidente notturno nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo chef trasportato in Pronto Soccorso: cos'è successo e come sta.

GF Vip : Andrea Mainardi rientra in Casa dopo l’incidente : Andrea Mainardi in ospedale: dopo l’incidente rientra al GF Vip Incidente per Andrea Mainardi che è finito in ospedale. Il finalista del Grande Fratello Vip ha dovuto lasciare momentaneamente la Casa più spiata dagli italiani per una sospetta frattura al naso. Nella notte, l’ex chef di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco è andato a sbattere con violenza contro il vetro della veranda che ha richiesto l’intervento immediato ...

Grande Fratello Vip - incidente nella Casa per Andrea Mainardi : finisce in ospedale. Tornerà? : incidente nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip : Andrea Mainardi ha dovuto momentaneamente lasciare il programma per una sospetta frattura al naso . Il concorrente del reality, infatti, è ...

Gf Vip - Andrea lascia la casa : in ospedale per incidente domestico - ecco cos’è successo : Andrea Mainardi in ospedale per sospetta frattura setto nasale, le ultime news sul Gf Vip 2018 È successo tutto nella notte al Gf Vip 2018: Andrea Mainardi ha dovuto lasciare momentaneamente la casa perché, a quanto pare un po’ alticcio, è andato a sbattere contro al vetro della veranda. Si tratta tuttavia di un’uscita momentanea […] L'articolo Gf Vip, Andrea lascia la casa: in ospedale per incidente domestico, ecco cos’è ...

Belen incontra Andrea Iannone vicino casa. «Ma lui sta baciando un'altra...». L'indiscrezione su Chi : Belen e l'incontro "pericoloso" con Andrea Iannone. La showgirl argentina e il pilota di MotoGp da tempo non sono più una coppia, ma a Milano abiterebbero vicino e sarebbe molto...

Anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' dal 2 al 7 dicembre : Andreina torna a casa : Sono state da poco rese note le Anticipazioni settimanali di "Il Paradiso delle signore", la nota soap italiana che va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15.25 e che vede fra i suoi protagonisti principali Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Giorgio Lupano. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che verranno trasmesse dal 2 al 7 dicembre. Questa settimana i fan della serie avranno ...