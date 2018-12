Chi al posto di Gattuso? Leonardo riprende quota

Cristiano Ronaldo verso la sua prima panChina : al suo posto con l'Atalanta Douglas Costa : Per la prima volta, il campionato italiano disputa, il 26 dicembre, quello che in Premier League è chiamato "Boxing day". E per la prima volta, da quando indossa la maglia bianconera, Cristiano Ronaldo potrebbe restare in panchina per un turno di riposo. A Bergamo contro l'Atalanta, come rivela il C

L'annuncio di Cristian Viscione - affetto da Sma. "7 euro all'ora a Chi è disposto a farmi compagnia" : "Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro all'ora". Questo ilmessaggio apparso sul suo profilo Facebook, Cristian Viscione, 20 anni, affetto da Sma. L'offerta è chiara: soldi in cambio di amicizia. La malattia lo costringe a letto, ma anche se il suo corpo non risponde agli stimoli, al contrario Cristian è un ragazzo attivo, vivo e non vuol perdere il contatto con i suoi coetanei. ...

Roma - Sousa aspetta la Chiamata e Panucci è disposto a lasciare l'Albania : Di Francesco in campo a Trigoria, Sousa su Instagram con la maglia della Juventus e Panucci in vacanza ai Caraibi: la proprietà Usa, durante il Natale, si interroga su questi 3 allenatori. Non c'è in ...

Giacomo Urtis irriconoscibile - si è sottoposto ad un altro intervento Chirurgico. Guarda la FOTO : Giacomo Urtis si sottopone ad un intervento chirurgico. La FOTO spiazza il web Giacomo Urtis, il chirurgo estetico della maggior parte dei vip, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Su Instagram, da qualche... L'articolo Giacomo Urtis irriconoscibile, si è sottoposto ad un altro intervento chirurgico. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sci alpino - Yule vince a sorpresa lo slalom masChile di Madonna di Campiglio : splendido quinto posto per Razzoli : Impresa Razzoli a Madonna di Campiglio, l’azzurro è quinto con il pettorale numero 69. Moelgg chiude 6°, Vinatzer fuori dopo una gran prima manche Un’emozione dopo l’altra. Lo slalom di Madonna di Campiglio, evento mediatico trasmesso pure in 4k, non ha tradito le attese con una cornice di pubblico fantastica, l’errore clamoroso di Marcel Hirscher, la prima vittoria in carriera di Daniel Yule, ma soprattutto il ...

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa segna - il Diavolo scende al 5° posto : Il Milan gioca, nonostante l'emergenza in tutti i reparti del campo, ma alla fine a vincere è la Fiorentina che passa a San Siro con una perla di Chiesa nel secondo tempo. Primo tempo di marca ...

Volley : A2 MasChile - a Santa Croce arriva Ferraro al posto di Taliani : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- La Kemas Lamipel Santa Croce dovrà fare i conti con l'assenza, per un lungo periodo, del libero fermato per un problema all'occhio per il quale sarà necessaria una ...

Alba Parietti fregata - 'Chi le soffia il posto - all'ultimo'. Giallo : cos'è successo ai piani alti di Mediaset : Si mette male per Alba Parietti . Secondo Giuseppe Candela di Dagospia , a Mediaset si sarebbe verificato un ribaltone per il ruolo di opinionista dell'imminente edizione dell' Isola dei famosi . Non ...

Domenica In - soffiata su Mediaset : 'Chi mettono contro la Venier al posto della D'Urso'. Pier Silvio risChia : Inatteso rivale per Mara Venier e Domenica In . La decisione di Mediaset di 'limitare' Domenica Live a soli 70 minuti, a partire dalla 17.20, ha aperto la disputa su chi , o cosa, riempirà il vuoto ...

Napoli - pronto soccorso Chiuso per formiche : manager Asl presenta esposto a Nas : Il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza, ha presentato ai Carabinieri del Nas un esposto in merito alla chiusura temporanea del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco ...

Pioppi al posto delle discariche : la rivoluzione che ha cambiato il volto della Terra dei fuoChi : In Campania i Pioppi prendono il posto delle discariche. Un progetto dell'Università Federico II di Napoli sperimenta l'effetto bonificatore dell'albero dall'alto fusto che, diffuso per lo più nell'...

Isola dei Famosi - Chi sono i dieci concorrenti di Saranno Isolani a contendersi un posto come naufrago : La seconda edizione del web-reality condotto da Filippo Nardi. Ecco chi sono tutti gli aspiranti naufraghi.

Un posto al sole anticipazioni : VALERIO ricChissimo - ALBERTO libero!!! : Dopo ben cinque mesi, la prossima settimana sarà quella che a Un posto al sole chiuderà la lunga fase legata all’omicidio di Veronica (Caterina Vertova). L’ennesimo colpo di testa di Vera (Giulia Schiavo) terrà banco ancora per qualche giorno: la ragazza ha rapito Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con l’intenzione di fargli del male e presto la vedremo arrivare all’apice della follia, dato che vagherà ...

Gatwick - l'aeroporto resta Chiuso per droni : sul posto arrivano anche i cecChini : Cancellati tutti i voli di giovedì e venerdì all'aeroporto di Gatwick, a Londra, a causa di alcuni droni avvistati sulla pista, ma non è escluso che la chiusura dello scalo...