Udine | protesta pro migranti | i volti del presepe ' africanizzati' dipingendoli di marrone

Udine - scambiano i fagioli per vermi. Scatta la protesta dei migranti : Momenti di tensione giovedì sera alla ex caserma Cavarzerani di Udine, ora divenuta centro di accoglienza per richiedenti asilo. Più di 150 extracomunitari (in particolar modo di origine pakistana) hanno letteralmente preso d"assedio la struttura, tanto che gli operatori della Croce rossa italiana si sono visti costretti a richiedere l"intervento delle forze dell"ordine.Sembra che il malcontento degli ospiti sia stato provocato da una notizia, ...