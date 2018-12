Separazione | come funziona con i conti correnti cointestati?

Boldi e De Sica sono 'Amici come prima' : 'La nostra Separazione? Era tutto calcolato' : Di Gloria Satta - Al grido di 'il cinepanettone è morto, viva il cinepanettone', Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati insieme dopo 13 anni. A furor di popolo, assicurano: 'I ragazzini, che ...

"Paola e Chiara non esistono più. Noi come gli Oasis : non ci sentiamo spesso - è stata una Separazione dolorosa" : Paola Iezzi, la mora dell'ex duo canoro Paola e Chiara, è cantautrice ma anche musicista, dj, produttrice e influencer. Oggi ha 44 anni e nuovi progetti che l'hanno portata lontano dalla sorella Chiara, con cui ha diviso le scene per anni: Paola, infatti, ha appena pubblicato "Ridi", singolo in cui riflette sulla vita. Un brano nato in maniera sofferta, come racconta a Vanity Fair.La scrittura è come andare dall'analista. Il video ...