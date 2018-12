Sampdoria | due dubbi per Giampaolo | contro il Chievo spazio a Caprari

calcioweb.eu

: #Samp, due dubbi per #Giampaolo: contro il #Chievo spazio a #Caprari - CalcioWeb : #Samp, due dubbi per #Giampaolo: contro il #Chievo spazio a #Caprari - JuveAddict1 : Sampdoria, due giocatori a rischio squalifica per la Juventus | Tutto Juve - infoitsport : Sampdoria, due giocatori a rischio squalifica per la Juventus -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Lasi avvicina alla sfidail, decisiva per continuare a lottare per l’ingresso in Europa.pensa a un leggero turnover con qualche cambio rispetto all’ultima gara di Empoli. In difesa Colley si gioca una maglia da titolare con Tonelli e Andersen e potrebbe spuntarla proprio sull’ex Napoli. Sulla trequarti Ramirez sta facendo benissimo, ma Saponara reclamae rischia di partire dall’inizio. Infine in avanti non possono essere passati inosservati i due gol dial “Castellani”: l’ex Roma sarà titolare con Defrel pronto a offrire il suo contributo a partita in corso. Di seguito la probabile formazione: Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara (Ramirez);, Quagliarella.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...