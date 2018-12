Paura nella notte per un sisma nel catanese di magnitudo 4 8 Piccoli crolli in diversi

Etna - sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - ci sono feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Lo sceneggiatore televisivo Dino Giarrusso esce per strada ma su Twitter invita alla calma

Paura a Roma - nella notte crolla un muro di cinta : danneggiate sette auto e due moto : Paura a Roma dove nella notte è crollato il rivestimento esterno del muro di cinta del parco di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma. danneggiate sette auto e due moto. Panico per il forte boato provocato dal cedimento di circa 20 metri di muro in una zona molto frequentata della movida. Non risultano feriti. A scopo precauzionale via Marruccini, dove è avvenuto il crollo, è al momento chiusa al traffico. Sul posto vigili del fuoco, ...