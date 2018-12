Vela | 2019 con le America' s cup series

Festival di Sanremo 2019 - Assange super ospite? La Rai sVela il mistero : È destituita di ogni fondamento la notizia riguardante la partecipazione di Julian Assange e Alessandro Proto come ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo. È quanto riferisce la Rai. La ...

UOMINI E DONNE/ Marco Firpo torna in studio nel 2019? Le riVelazioni dell'ex cavaliere - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Over: Gemma Galgani regina del 2018 ma il prossimo anno sarà all'insegna dell'amore e di Rocco?

Rafa Nadal no limits nel 2019 : sVelato il suo calendario - completerà quasi tre giri del mondo : Nadal ha svelato il programma della prossima stagione: se tutto dovesse andare secondo i suoi piani, Rafa per passare da un torneo all'altro farà circa due giri del mondo e mezzo , ad essere precisi saranno 106.749 i chilometri previsti in totale . Lo spagnolo ha ridotto a 16 le partecipazioni nel 2019: escludendo Coppa Davis , impegno che non lo riguarderà fino ...

Walter Nudo - riVelazioni inedite : Celine - Francesca Cipriani - Isola 2019 : Walter Nudo fa chiarezza: cosa ha fatto negli ultimi 15 anni, le parole su Francesca Cipriani, la spiegazione su Celine (“Moglie o ex”?) e la risposta sulla voce che lo vede come inviato all’Isola dei Famosi Walter Nudo, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, è tornato alla ribalta delle cronache del Bel Paese. Nell’intervista […] L'articolo Walter Nudo, rivelazioni inedite: Celine, Francesca Cipriani, Isola 2019 ...

Festival di Sanremo 2019 - riVelato il cast ufficiale : ci saranno Nek - Il Volo ed Irama : Siamo a Natale ma sono già in molti ad attendere con trepidazione l'arrivo di febbraio e del Festival di Sanremo 2019. La massima competizione canora italiana, infatti, avrà luogo, come da tradizione, nella città ligure tra il 5 ed il 9 febbraio, quando i big e le nuove voci della musica italiana si sfideranno con i loro inediti per aggiudicarsi l'ambito titolo di vincitore della kermesse. A tal riguardo vi segnaliamo che, nelle scorse ore, ...

Cantanti Sanremo 2019 - sVelati tutti i Big : ritornano Nek - Anna Tatangelo - Enrico Nigiotti : Claudio Baglioni ha ufficialmente scelto i nomi dei Big che faranno parte del cast del prossimo Festival di Sanremo 2019 che avremo modo di vedere in onda da febbraio, per cinque serate, su Raiuno. Il nomi ufficiali sono stati svelati nel corso delle due serate speciali di Sanremo Giovani, lo show condotto da Pippo Baudo con la partecipazione di Fabio Rovazzi, dove abbiamo appreso anche i nomi dei due concorrenti della categoria Giovani che ...

Sanremo 2019 - la rivoluzione firmata Baglioni : sVelati i nomi degli altri 11 'big' e del secondo giovane : ... con Rolls Royce, dei salentini Boomdabash specialisti del drum and bass con Per un milione, della coppia formata dalla cantautrice romana Federica Carta e dal rapper Shade, gran seguito nel mondo ...

Sanremo 2019 - cantanti : sVelati gli ultimi Big di Baglioni : Sanremo Giovani: svelati gli ultimi Big del Festival di Claudio Baglioni Ieri è andata in onda la prima delle sue serate di Sanremo Giovani. In questa serata si sono dati battaglia 12 giovani, con la speranza di poter partecipare al Festival di Sanremo 2019. E ad aggiudicarsi il lasciapassare è stato Einar. Quest’ultimo, per i pochi che non lo sapessero, ha partecipato alla scorsa edizione di Amici, classificandosi al terzo posto. Tra i ...

Magneti Marelli : soluzioni high-tech sVelate al CES di Las Vegas 2019 : soluzioni high-tech pensate per migliorare l’interazione tra il veicolo i suoi occupanti e l’ambiente circostante aumentando la sicurezza Magneti Marelli al CES di Las Vegas 2019 con il tema“Sense What’s Coming, We’re Closer Than You Think”: l’azienda presenta soluzioni integrate per illuminazione ed elettronica, con focus su guida autonoma e connettività. Il sistema Smart Corner, recentemente premiato con il “CES 2019 Innovation Award ...

F1 - annuncio in casa Renault : la monoposto 2019 verrà sVelata il prossimo 12 febbraio : La scuderia francese ha annunciato che il 12 febbraio 2019 si accenderanno i riflettori sulla nuova monoposto Giornata di annunci in casa Renault, il team francese ha ufficializzato la data in cui verrà presentata la monoposto 2019. La location sarà il Centro Tecnico di Enstone, il prossimo 12 febbraio alla presenza di Nico Hulkenberg e del nuovo arrivato Daniel Ricciardo. Al momento non è stato reso noto il nome della macchina, che verrà ...

I Campioni del Festival di Sanremo 2019 - sVelati i primi 12 Big da Ultimo e Irama a Loredana Bertè e Il Volo : In diretta a Sanremo Giovani, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi annunciano i Campioni del Festival 2019. In totale sono 22 coloro che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Big, 11 verranno annunciati questa sera ed 11 domani sera, nel corso delle due finali dedicate alle Nuove Proposte. Ai 22 Big si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani, uno per serata, ufficialmente in gara nella competizione del prossimo ...

I Campioni del Festival di Sanremo 2019 - sVelati i primi 12 Big da Ultimo e Irama a Loredana Bertè e Cristicchi : In diretta a Sanremo Giovani, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi annunciano i Campioni del Festival 2019. In totale sono 22 coloro che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Big, 11 verranno annunciati questa sera ed 11 domani sera, nel corso delle due finali dedicate alle Nuove Proposte. Ai 22 Big si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani, uno per serata, ufficialmente in gara nella competizione del prossimo ...

Vuelta di Spagna – SVelato il percorso dell’edizione 2019 : oltre 3 mila km di puro spettacolo : Svelato oggi ad Alicante il percorso della Vuelta di Spagna 2019; oltre tre mila km di puro spettacolo nella terra iberica Dopo Giro d’Italia e Tour de France è arrivato anche il turno della Vuelta di Spagna: la corsa spagnola ha Svelato oggi il percorso dell’edizione 2019. All’Auditorio de la Diputacion di Alicante è stata svelata la Vuelta di Spagna 2019, alla quale parteciperà il campione del Mondo Alejandro Valverde, ...

USA - la Federal Reserve alza i tassi e taglia le stime crescita. RiVela altre due strette nel 2019 : Come da attese la banca centrale americana annuncia un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il quarto del 2018, come peraltro scontato dagli investitori. Il costo del denaro sale ...