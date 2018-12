Terni | Natale fuori dal carcere per la mamma accusata di aver abbandonato il figlio

Terni - neonato abbandonato e morto a poche ore dal parto. Mamma fuori dal carcere a Natale : Natale fuori dal carcere per la ventisettenne di Terni accusata di aver abbandonato il figlio appena nato, il 2 agosto scorso, nel parcheggio di un supermercato, provocandone la morte: il gip di Terni ...

Neonato trovato morto a Terni : Natale fuori dal carcere per la mamma : Giorgia Guglielmi, la donna di 27 anni di Terni accusata di aver abbandonato il figlio appena nato in una busta poi lasciata nel parcheggio di un supermercato, potrà trascorrere i prossimi giorni in una struttura della Caritas di Perugia, e lì incontrare anche la sua primogenita.Continua a leggere

Terni - pranzo di Natale in episcopio con il vescovo il 25 dicembre : Al sesto anno è giunta la raccolta del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia sede di Terni fra le studentesse, gli studenti, gli ex-studenti, i docenti, tutto il personale, ...

Terni - PRANZO DI NATALE IN EPISCOPIO : TERNI Un NATALE che porti speranza, che faccia partecipi tutti, in modo particolare le persone sole, malate e bisognose, della gioia della festa e dell'amore di Dio. Un NATALE nel segno della ...

Terni - l'imam contro la sinistra : "Giusto fare la recita di Natale" : l'imam di Terni, Mimoun El Hachmi, entra a gamba tesa sulla polemica della cancellazione della recita natalizia da una scuola elementare. E il rappresentante della comunità islamica contesta la scelta politically correct della dirigente scolastica ha vietato la rappresentazione di Natale per non urtare le altre religioni. "Canzoni e recite natalizie a scuola non sono un male. Se rappresentano una tradizione è bene continuare a farle. Noi ...

L'imam di Terni : "Giusto fare la recita di Natale a scuola - 'no' a divieti" : L'intervento di Mimoun El Hachmi dopo la polemica sollevata da un assessore comunale per il "no" al presepe imposto da un dirigente scolastico di una scuola primaria per rispettare le altre culture

