Prima le gare | poi la festa La Samb Volley saluta il 2018

Primarie Pd - Nicola Zingaretti incontra i sostenitori piacentini : 'Le proposte di Zingaretti sono scritte nella mozione proseguono e vertono su alcuni concetti chiave: un'economia più giusta, fondata sulla sostenibilità ambientale e sociale. Con l'obiettivo di ...

Primarie Pd - il presunto ritorno di D’Alema scatena le polemiche. Calenda incalza Zingaretti : Da giorni circola negli ambienti del Pd un'indiscrezione su un possibile rientro di Massimo D'Alema e di altri ex esponenti dem nel Partito Democratico a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a segretario. Il governatore del Lazio ha smentito, ma le polemiche non accennano a placarsi.Continua a leggere

Primarie Pd - il ritorno di D’Alema per Zingaretti : “Congresso insieme”. E spunta l’ipotesi lista unica alle Europee : L’impegno per Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd. E poi un listone unico di Progressisti. È uno scenario che provoca subito reazioni tra i dem quello evocato da Massimo D’Alema. Dopo mesi di silenzio, l’ex presidente del consiglio è tornato. E ha scelto il ventesimo anniversario di Italianeuropei, la fondazione che anima per intervenire sui destini del suo ex partito. Nessuna citazione diretta, né del Pd e neanche di Matteo ...

Zingaretti alle Primarie Pd vuol fare votare i sedicenni : "Io dico a tutti coloro che sono arrabbiati, che vogliono cambiare il Pd, che hanno paura di questo governo o che hanno creduto in questo governo, di andare ai gazebo a votare alle primarie del Pd per cambiare. Anzi io credo che noi dovremmo spingere anche nelle regole, credo che vada dato il diritto di voto ai sedicenni: noi decidiamo del futuro e loro sono i più interessati al futuro". Lo afferma Nicola Zingaretti in una intervista al ...

Sollevamento pesi - Campionati Italiani Assoluti 2018 : poche sorprese nella Prima giornata di gare maschili - Scarantino - Zanni - Ficco - Ruiu e Massidda si aggiudicano il titolo : A Caltanissetta si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di pesistica olimpica, interamente dedicata alle categorie di peso maschili (ultima gara a livello nazionale con le vecchie categorie di peso). Una giornata molto lunga ed intensa che ha assegnato otto titoli di campione nazionale di Sollevamento pesi nell’ultimo appuntamento della stagione. Partiamo dalla categoria più leggera, quella dei -56 kg, in cui ...

Tiro con l’arco – Roma Archery Trophy : conclusa la Prima giornata di gare - ecco tutti i risultati : Ha preso il via la tappa italiana delle Indoor World Series, su tutte spicca la prestazione di Faith Miller (Usa): nuovo primato mondiale junior compound con 594 punti sulle 60 frecce, uno in più rispetto al precedente primato Il Roma Archery Trophy, unica tappa italiana inserita nel calendario del nuovo circuito Indoor World Series, ha preso il via oggi alla Fiera di Roma con il primo turno di qualifiche di tutte le divisioni in gara: ...

Maria Elena Boschi attacca Di Maio : «Ha tradito gli italiani». E sulle Primarie : «Non voterò Zingaretti» : Maria Elena Boschi Da ministro per le riforme e potente Sottosegretario a deputata dell’opposizione, come è cambiata la sua vita? «Ci sono meno responsabilità, ci sono meno pressioni. Certo avrei preferito che il Pd fosse rimasto al governo del Paese perché potevi portare a casa risultati, fare qualcosa che incideva sulla vita delle persone. Ora è più complicato. Sono stata molto contenta per l’approvazione di un emendamento, quello sul congedo ...

Formula 1 - Leclerc sulla Prima stagione nel Mondiale : 'Prime gare difficili - da Baku è andata meglio' : Charles Leclerc tra gli ospiti più attesi nella serta dei caschi d'Oro e Volanti ACI 2018, ovvero gli Oscar del Motorspor. Il neo pilota della Ferrari ha raccontato i momenti migliori e quelli più ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle Primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Maria Elena Boschi a tutto campo durante il forum nella redazione di Leggo. Da Nicola Zingaretti e le Primarie del Pd a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Senza dimenticare Virginia Raggi : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Cesare Damiano ritira la sua candidatura alle Primarie del Pd : sosterrà Nicola Zingaretti : Cesare Damiano ha deciso di rinunciare alla sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico, optando per un sostegno al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Io faccio un passo indietro di responsabilità e anche una scelta di unità. La mia area vuole mettere a disposizione della battaglia congressuale l’attenzione allo sviluppo, al lavoro, allo stato sociale, all’eguaglianza".Continua a leggere