Lazio - Natale con Acerbi : 'Regalerò la mia maglia al commento che riceverà più like' Video : Francesco Acerbi si veste da...Babbo Natale. E pubblica su Instagram un Video nel quale promette di regalare la maglia che vestirà durante Bologna-Lazio a chi scriverà il commento che riceverà più ...

I regali sotto l’albero - le bombe di Natale : nuovo attaccante per Bologna e Lazio - colpi di Samp - Parma e Genoa [NOMI e DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi per la seconda parte di stagione. L’intenzione è quella di anticipare i tempi ed alcune trattative sono state avviate, ecco i regali sotto l’albero. Si avvicina sempre di più lo scambio tra Milan e Chelsea che riguarda Higuain e Morata, nelle ultime ore anche il benestare della ...

Natale : nel Lazio 500 medici famiglia e 50 pediatri in 34 ambulatori : Nel corso delle festività natalizie saranno in campo circa 500 i medici di famiglia e 50 pediatri per garantire l’assistenza sanitaria territoriale a Roma e nelle province del Lazio. Tanti saranno infatti quelli di turno nei 34 ambulatori di medicina generale aperti nei giorni prefestivi dalla 14 alle 19 e nei festivi dalle 10 alle 19. In 8 di questi sarà presente anche il servizio pediatrico, il tutto parallelamente al servizio consueto ...

Lazio - Immobile e Jessica infiammano il Natale con uno scatto sexy [FOTO] : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, in particolar modo cerca conferma la Lazio che nell’ultimo match nel massimo torneo italiano ha conquistato tre punti davanti al pubblico amico contro la Lazio, continua la corsa alla Champions League. Nel frattempo la squadra di prepara per la trasferta contro il Bologna, di fronte una squadra in piena zona retrocessione ma che soprattutto non sta attraversando un buon ...

La Lazio si regala un Natale più sereno : Vittoria della in campionato. Sarà un Natale più sereno per Simone Inzaghi. La squadra, a secco di vittorie da cinque

Jane Alexander - l’imprevisto prima di Natale e la riveLazione su Elia Fongaro : Elia e Jane ancora insieme, continua la storia d’amore della coppia Dopo il Gf Vip Jane Alexander ed Elia Fongaro continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip. I due innamorati infatti hanno destato molto scalpore durante la permanenza nella casa ed è normale che i fan del Grande Fratello Vip […] L'articolo Jane Alexander, l’imprevisto prima di Natale e la rivelazione su Elia Fongaro proviene da ...

Natale - la coLazione salva abbuffata : 10 segreti per sopravvivere alle feste : Vince 84 milioni di euro alla lotteria, ma si dimentica di controllare i numeri E' quanto emerge da uno studio promosso da Isola Bio Lab, l'osservatorio che analizza i trend legati al mondo della ...

La gag tra il sindaco e Striscia : l'instalLazione di Natale è già cult nel Napoletano : TORRE DEL GRECO - Non Babbo Natale che si arrampica, ma il sindaco Giovanni Palomba e l'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete che parlano di rifiuti. È destinata a passare nella storia l'...

Solstizio d’Inverno 2018 : ecco perché veniva festeggiato nelle antiche culture e la reLazione con il Natale : Il giorno del Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade il 21 dicembre, è la data in cui viviamo il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale: ossia il momento in cui il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole. La parola “Solstizio” deriva dal latino solstitium che significa “il sole si ferma”, e indica il momento in cui l’apparente movimento del percorso del sole sembra fermarsi brevemente. Ma non si ...

Lazio – Wags sfavillanti alla cena di Natale - ma Lady Immobile ruba la scena con una sexy scollatura [GALLERY] : Jessica Melena sfoggia una sexy scollatura alla cena di Natale della Lazio, accanto alla bella moglie di Immobile anche tante altre Wags biancocelesti Dopo quelle di Juventus, Inter e Napoli, è tempo anche della cena di Natale della Lazio. alla serata romana si sono presentati tutti i calciatori biancocelesti accompagnati dalle loro splendide signore. Tra queste spicca senza dubbio la bellissima moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena. La ...

Lotito - strigliata alla cena di Natale : 'Lazio - ti sei imborghesita' : Un brindisi e una strigliata per riprendere la corsa Champions. La Lazio riparte dal gruppo nella cena di Natale, ieri in un noto locale dell'Eur. Giocatori, staff e dirigenti: tutti presenti per ...

Serie A Lazio : l’albero di Natale di Inzaghi : Natale è alle porte, e noi abbiamo già spedito la lettera a babbo Natale, chiedendo disperatamente un nuovo modulo per mister Inzaghi.Natale è alle porte e con lui anche tutta quella marea di panettoni, dolci e chi più ne ha più ne metta. Ah, e non dimentichiamoci dei regali, perché noi quest’anno abbiamo chiesto a Babbo Natale un regalo speciale.“Caro babbo Natale…”Visto che quest’anno abbiamo (tirando le somme) ...

Massima attenzione alle false rimoduLazioni Vodafone : arriva da 2 numeri la truffa di Natale : Bisogna fare moltissima attenzione, già oggi 16 dicembre, a quella che potrei definire la truffa di Natale, in riferimento alle false rimodulazioni Vodafone. Dopo le polemiche in qualche modo alimentate anche da Benedetto Levi di Iliad sulla questione rincari da parte di altri operatori (qui trovate il nostro approfondimento), stavolta tocca tornare sull'argomento per una vera e propria minaccia agli utenti, visto che viene segnalato un modo di ...