India | lo smog avvolge New Delhi GALLERY

India - smog record a New Delhi : misure d’emergenza - il 2018 anno nero per l’inquinamento : A New Delhi le autorità sono state costrette ad introdurre misure d’urgenza dopo che le centraline di monitoraggio hanno registrato livelli record di inquinamento: i dati rilevati nelle scorse ore indicano nell’aria un livello “grave” di concentrazione di particolato che varia tra 445 e 450 (qualsiasi livello al di sopra di 400 è considerato rischioso per la salute). L’ente di controllo per l’inquinamento ...

Smog in India : situazione critica a New Delhi - l’inquinamento dell’aria continua a peggiorare : Nella capitale Indiana New Delhi i livelli di inquinamento dell’aria sono in peggioramento: secondo il Central Pollution Control Board (Cpcb), l’indice generale di qualità dell’aria (Aqi) è rimasto classificato nella categoria “molto scadente“, a 381. Domenica la qualità dell’aria era nella categoria “severa” a 405 dopo essere precipitata nella categoria “severe-plus emergency” giovedì ...

India - Nuova Delhi avvolta nello smog per colpa... dei petardi : È nota anche come festa delle luci e infatti il popolo la anima illuminando il cielo con incredibili spettacoli pirotecnici. Che però lasciano pesanti strascichi per la salute. Già l'anno scorso la ...

India - livelli record di smog Nuova Delhi dopo festa del Diwali : Le limitazioni non sono state rispettate, si è fatto festa con gli spettacoli luminosi in cielo per tutta la notte.Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo secondo l'Oms e i livelli di qualità ...

India : smog e foschia record a New Delhi : New Delhi fa registrare in questi giorni livelli record di inquinamento atmosferico, in particolare dopo i festeggiamenti e fuochi d’artificio per il Diwali, la festa delle luci. Lo smog ha avvolto la città: la visibilità stradale è scesa sotto i 50 metri e l’aria è irrespirabile. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità New Delhi è la città più inquinata del mondo e i livelli di qualità dell’aria hanno toccato ...

