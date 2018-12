Federico Fashion Style apre Il Salone delle Meraviglie l' 8 gennaio su Real Time

Federico Fashion Style prossimamente su Real Time (ma il battesimo tv passa per Il Castello delle Cerimonie) : Insegna dorata, pannelli matelassé, dorature e specchi in ogni dove: basta dare un'occhiata al profilo Instagram per avere un un'idea dei gusti e delle ispirazioni di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, pronto al debutto televisivo con una serie tutta sua, e omonima, che dovrebbe debuttare a gennaio 2019 su Real Time. Il grande pubblico tv, però, potrà fare la sua conoscenza nella puntata de Il Castello delle Cerimonie di ...